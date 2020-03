Barajas y El Prat tendrán que suspender 32 vuelos a EEUU

Desde el aeropuerto Barcelona-El Prat no podrán salir hacia EEUU 14 vuelos y la cifra desde el aeropuerto de Madrid-Barajas es de 28, según los datos de Aena. En total 32 vuelos quedarán varados en los principales aeropuertos españoles a partir del sábado. No es de extrañar, por tanto que en los mostradores de las compañías que realizan vuelos entre España y Estados Unidos se guarden largas colas para intentar ubicarse en los vuelos que quedan desde este jueves hasta las 12 de la noche del viernes, que es cuando se pone en marcha la prohibición de impuesta por el Gobierno de Donald Trump. "El problema es que esos vuelos también están llenos y no hay manera de reubicar a ningún pasajero", comentan fuentes del aeropuerto de El Prat.

Esa situación, en todo caso, beneficia en principo al grupo IAG y a las compañías que vuelan entre Barcelona y Gran Bretaña, ya que los vuelos entre ese país y Estados Unidos no ha sido cancelados, lo que provoca muchos pasajeros intenten volar con British, Iberia y otras compañías a los aeropuertos londinenses para desde allí saltar a Estados Unidos. "Las colas en los mostradores de British Ariway son particularmente largas", comentan en el aeropuerto barcelonés.

Transacciones comerciales

Pero el efecto sobre la prohibición no es solo para los estadounidenses de viaje en España y los españoles que quiere regresar desde EEUU, las transacciones comerciales pueden verse particularmente afectadas. Según datos de Aena, en marzo del 2019 los pasajeros que llegaron a El Prat procedentes de EEUU o volaron hacia aquel país desde Barcelona fueron 103.274. Pero en ese mismo periodo la carga que viajó entre los dos países fue de 2.121 626 toneladas. Y no se trata de mercancía de poco valor. "Los productos que viajan en avión suele ser de alto valor añadido, ya que el coste del transporte es elevado", comentan fuentes aeroportuarias. Farmacia, tecnología y textil son los sectores que pueden verse más afectados por este parón de 30 días.

Entre las compañías que pueden verse más afectadas se encuentra Norwegian, que tiene 40 rutas entre Europa y EEUU, de las que 11 se realizan desde el Reino Unido. En España, la aerolínea noruega tiene operativas cinco rutas, dos de Barcelona (Nueva York, Los Ángeles y San Francisco) y dos desde Madrid (Nueva York y Los Ángeles). La compañía no ha querido de momento comentar el efecto que tiene esta decisión sobre sus vuelos, pero no descartan que se esté produciendo reubicaciones para volar a Londres y desde allí a Estados Unidos. No obstante, recuerdan que el Gobierno británico puede tomar medidas relacionadas con las conexiones aéreas.