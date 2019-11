Charly lleva casi 5 meses pidiéndola

Charly, un joven de 28 años de Ghana era uno de los congregados y acudió con un cartel en el que se podía leer «Y la cita, ¿pa’ cuándo?». Vino a España hace tres años buscando «una vida digna», y un trabajo para ganar dinero y ayudar a su familia. Ahora, un empresario quiere contratarle para un trabajo en el sector de la construcción, pero le falta pedir el arraigo y no puede ya que no le dan cita.

«En ese proceso, he pedido todos los requisitos, he hecho todo lo que me pedía Extranjería, pero faltaba la cita, llevo casi cinco meses pidiendo día y noche y no hay forma. Entro en la página web, te preguntan para qué pides cita, tu nombre y apellidos, y cada vez que pinchas te dicen que no hay cita, que lo intentes más tarde», explica.

El Defensor del Pueblo hace hincapié en que esta ausencia de citas afecta de modo similar a todo tipo de trámites relacionados con ciudadanos extranjeros: menores de edad, ciudadanos comunitarios y sus familiares, extranjeros en régimen general de extranjería o solicitantes de asilo. Además, se les ha comunicado que el problema es «la ausencia de medios suficientes».