Críticas a Panini por "faltar el respeto" al fútbol femenino al cuestionar la implicación de los aficionados

Llueve sobre mojado en la relación entre la empresa especialista de distribución de cromos en España, Panini, y la afición del fútbol practicado por mujeres. La ausencia de un álbum propio o de algunas páginas en el producto tradicional masculino de LaLiga ha sido la lucha de batalla de miles de personas que a través de las redes sociales, y del impulso de personas importantes del ámbito como Vero Boquete, ha logrado poner en el mapa una reivindicación que hasta ahora no ha sido escuchada. O lo había hecho a medias.

El pasado mes de junio, la propia Panini anunciaba la creación de un álbum del Mundial femenino de Francia, pero durante varias semanas los usuarios de las redes sociales y seguidores de este deporte manifestaron las dificultades que tenían para encontrar el álbum en los kioskos o conseguir cromos más allá de la venta online.

Se escudan en lo del mundial,pero yo quise comprarlo y a #Tenerife 🇮🇨 no llego porque no lo pude conseguir.

Soy partidario que saquen el @PrimerIberdrola sería excepcional. — Jonathan Pages Rguez (@jonijr11) 3 de septiembre de 2019

Pasado este periodo y con el inicio de la Primera Iberdrola este fin de semana, se volvió a cuestionar la ausencia de referentes en este formato.

Preguntado por esta lucha histórica, el director general de Panini España Lluís Torrent manifestó que la responsabilidad era de los aficionados. "Por desgracia, está lejos de producirse. Lo sacamos en el Mundial y no funcionó nada. Todos los que defienden el fútbol femenino se olvidaron de ir a comprar los cromos. Y yo tengo una empresa..."

Qué real, tuve que ir a 5 establecimientos diferentes para poder encontrarlo. De hecho, en el que finalmente lo compré me dijeron que no lo tenían, pero tuve la suerte de verlo entre un montón de cartones. https://t.co/rwYivaAxJ1 — Sleepy (@SleepyLoop) 4 de septiembre de 2019

Precisamente esta frase, señalando la responsabilidad de los defensores de este fútbol, es la que más ha dolido en el sector. Los impulsores de 'Nosotras También Jugamos', una plataforma que crea sus propios cromos para impresión y que reivindica esta necesidad, se han manifestado a través de una actualización de su petición de Change.org en la que miles de personas solicitaron poder comprar los cromos de sus referentes femeninas.

Señor Lluís Torrent. Con todo mi respeto, está en su derecho de no hacer la colección de @PrimerIberdrola , con su dinero lo q quiera, pero no nos tome por tontos, por favor.

No nos olvidamos de comprar los cromos del Mundial, es q no había dónde comprarlos (1)#PaniniNoMientas https://t.co/ztSYUvhJCq — María Vázquez (@MariquillaVC) 3 de septiembre de 2019

"Nos falta el respeto", explica Íñigo Benedicto, uno de los firmantes. "Miente, porque hubo ventas de una distribución limitada, pero lo peor es que contamina el auge del fútbol femenino dando argumentos reaccionarios que no quieren igualdad ni en pintura", explica. "No nos vamos a quedar calladas", explica, anunciando que han pedido a Panini Internacional censurar estas palabras y a Javier Tebas, presidente de la Liga, pedir disculpas por no defender a las jugadoras.

Después de comentarios humillantes como el de ayer de Panini, hoy mi hija me ha dicho; "No quiero comprarle más a ese señor". Así que yo #MeOlvidoDePanini

Sea de fútbol, de LOL, en pegatina, en app o en muñeco. Ni un euro más de nuestros bolsillos👇👇https://t.co/aeBedEAcqh — Iñigo Benedicto (@ibenedicto) 4 de septiembre de 2019

"Ni un euro más de nuestro bolsillo a ninguna colección de Panini, sea de fútbol, de LOL, en pegatina, en app o en muñeco", recalcan.

La polémica no quedó en las redes. Automáticamente saltó a los terrenos de juego a través de protagonistas implicadas, empezando por una de las jugadoras con más internacionalidades. Marta Corredera, jugadora del Levante, pedía así hacer autocrítica y mantenerse al margen si no llegan a sumar.