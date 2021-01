Dimite la concejala de Salud de Bonares (Huelva) por vacunarse de covid sin corresponderle

La concejala de Salud del Ayuntamiento de Bonares (Huelva), Dolores del Rocío Galán Martínez, ha presentado este jueves su dimisión tras conocerse que la pasada semana recibió una vacuna frente al covid-19 sin corresponderle, tal y como ha confirmado el alcalde de la localidad, el socialista Juan Antonio García.

García ha convocado este mismo jueves al mediodía una reunión con su equipo de gobierno para abordar la cuestión, ya que circulaba el rumor de esta vacunación en el pueblo y quería esclarecer lo acontecido.

"Quería hablar con mi equipo directamente y por eso convoqué la reunión". El alcalde ha dejado claro que "hay que ser determinantes" y ha asegurado que, ante este comportamiento, "no le iba a temblar el pulso". No obstante, agradece que no haya sido necesario pedirle su renuncia a la edil, puesto que ha sido ella la que ha presentado su dimisión, toda vez que ha lamentado su error porque la concejala "ha trabajado mucho este tiempo".

La vacuna iba a ser desechada

La concejala, que ha llegado al equipo de gobierno en este mandato, ha reconocido "el error" en "un momento de debilidad" y ha pedido disculpas por ello. La vacunación, ha explicado, se llevó a cabo cuando se encontraba en el centro médico acompañando a un familiar; en primera instancia rechazó la vacuna, que acabó aceptando tras comunicarle los sanitarios que, de no usarla, se iba a desechar.

Ante esto, el alcalde ha hecho hincapié en que, ante la complicada situación actual, no se pueden admitir errores "graves" como este y ha incidido en la relevancia de seguir los protocolos correspondientes, de manera que "hay que vacunarse cuando a uno le toque".

Se saltan la normativa

Por su parte, el diputado provincial del PP y concejal en el Ayuntamiento de Bonares, Santiago Ponce, ha indicado que es "intolerable que haya gente que se salte la normativa", que deja claro cuáles son los grupos prioritarios para que se le administre la vacunación "sin que presuntamente esta persona pertenezca a alguno de ellos para recibir la primera fase de la inmunización".

"Lo que está claro en los protocolos es que no hay ningún grupo de riesgo de concejales socialistas", ha señalado el popular, que ha lamentado que "antes podrían haber vacunado a un gran dependiente del pueblo o a cualquier mayor que está esperando su turno para recibir su dosis".