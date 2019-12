Dos condenados de la Manada de Manresa, huidos

Dos de los cinco condenados de la Manada de Manresa, el caso de abuso sexual en grupo a una menor de 14 años en la capital del Bages en el 2016, no se presentaron a las vistas señaladas en la Audiencia de Barcelona para dilucidar si ingresan o no en prisión provisonal. La sentencia, que no es firme, les impuso a los acusados penas de 10 y 12 años de cárcel. Si el miércoles de la semana pasada fue Yordanis de J. C. L. el que no compareció, ayer no lo hizo Daniel David R. L.

Ante esta situación, los magistrados de la Sección 22 de la Audiencia --que dictaron la sentencia condenatoria-- acordaron, a petición de la fiscalía, emitir una orden de búsqueda y captura e ingreso a prisión para los dos fugados limitada al territorio español. Si en unas semanas no se da con el paradero de los dos procesados, uno de ellos de nacionalidad española y otro cubano, los jueces estudiarán si dictan una orden internacional.

Desde que se emitió la sentencia, el 31 de octubre pasado, hasta la celebración el 11 de diciembre de la primera vista sobre el ingreso en prisión, ha pasado un mes y 11 días, un plazo suficiente para que planearan la huida.