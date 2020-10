Europa se blinda para afrontar una segunda ola del covid-19

La llegada de la segunda ola de coronavirus amenaza a los países europeos. Mientras que España es, según muestran varias estadísticas de la UE, el país con las peores tasas de covid del continente, otros como Italia o Francia se encuentran claramente sumidos en una tendencia al alza y han endurecido las medidas. Suecia o Bélgica, en cambio, continúan con medidas más laxas, incluso en el uso de la mascarilla.

ITALIA

El Ejército para respetar las normas

El Gobierno prorrogó ayer el estado de alarma hasta enero y decidió desplegar al Ejército para hacer respetar las normas como el adelanto de la hora de cierre de locales públicos a las 11 de la noche. Asimismo, el Gobierno central ha disminuido la capacidad de intervención de las autonomías, que no podrán rebajar las medidas adoptadas a nivel nacional, sino solo endurecerlas. Los focos de contagio ascienden a 3.266 y la mayor incidencia se registra en Campania. ROSSEND DOMÈNECH

FRANCIA

Sin bares ni gimnasios en París durante 15 días

La pandemia de covid-19 se propaga demasiado rápido en París. Hasta tal punto que los próximos 15 días la capital francesa y sus tres departamentos limítrofes (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis y Val-de-Marne) serán considerados «zonas de alerta máxima». La decisión, acompañada de nuevas restricciones, como el cierre de bares y gimnasios, tiene un objetivo claro: frenar la epidemia antes de que el sistema de salud se vea desbordado los próximos días. Los restaurantes y universidades reducen los aforos, mientras que museos, cines y teatros se salvan, por el momento. IRENE CASADO

REINO UNIDO

Los pubs deben cerrar a las 10 de la noche

La segunda ola empieza a golpear seriamente. Algunas de las zonas con mayor incidencia de contagios por cada 100.000 habitantes se hallan en el norte de Inglaterra, llegando a ser de hasta 500 en el caso de Manchester y 487 en Liverpool, no así en el total del país, que se reduce a 163,1. Sin embargo, el número de hospitalizaciones en Inglaterra sigue siendo alto y han dado positivo algo más de medio millón de personas. El Gobierno ha impuesto nuevas restricciones como el cierre de bares y pubs a las 22.00 horas o la obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios cerrados. BEGOÑA ARCE

PORTUGAL

Un nuevo máximo diario de contagios

El fin de semana ha sido especialmente complicado en Portugal tras alcanzarse un nuevo máximo diario de contagios, un total de 1.867. La cifra se encuentra en máximos históricos en el país que fue el ejemplo de Europa durante la primera ola. El primer ministro António Costa mantiene el «estado de contingencia», que conlleva restricciones horarias en los comercios y las reuniones se limitan a un máximo de 10 personas. El uso de la mascarilla solo sigue estando recomendada al aire libre en lugares que estén muy concurridos, pero es obligatoria en espacios cerrados, como comercios, transportes y escuelas.

BÉLGICA

Incremento de casos entre los jóvenes

La estabilización que esperaban los expertos no se ha producido. A pesar de que todos los grupos de edad se han visto afectados por el repunte, los jóvenes de entre 10 y 29 años y los mayores de 90 han sufrido un crecimiento exponencial de casos. Pese a la tendencia negativa, desde el pasado 1 de octubre se ha relajado el uso de la mascarilla --no es obligatoria en el exterior-- salvo en lugares muy concurridos o no se pueda guardar la distancia de seguridad. Se ha reducido el periodo de las cuarentenas. SILVIA MARTÍNEZ

REPÚBLICA CHECA

Situación más grave que en la primera ola

Esta segunda ola de contagios está siendo mucho más grave que la primera. El primer ministro del país, Andrej Babis ,anunció ayer la vuelta al estado de emergencia a partir de la medianoche y han vuelto a quedar restringidos algunos derechos fundamentales, como la libertad de reunión y manifestación. El Gobierno del país, entre otras potestades, podrá sacar adelante medidas sin contar con la aprobación del Parlamento.

ALEMANIA

Preocupación por los nuevos contagios

A pesar de que la cifra de muertos se ha estabilizado, la de nuevos contagios es la que realmente preocupa al Gobierno. Todo apunta a una complicación de la situación sanitaria en los meses fríos, en los que la gente pasa más tiempo en lugares cerrados. Las diferencias entre regiones son notables: los distritos con mayor nivel de nuevas infecciones están en el oeste y el sur y en algunas zonas de Berlín. Algunos gobiernos de estados federados han prohibido las visitas turísticas de gente procedente de las zonas más afectadas. En todo caso, la infraestructura sanitaria ni siquiera está cerca del colapso. ANDREU JEREZ

SUECIA

Responsabilidad personal e individual

El país ha registrado el máximo de nuevos contagios en 24 horas desde el pasado mes de junio. Suecia pareció haber esquivado el envite del coronavirus durante la primavera y optó por un modelo más laxo que en otros países con cifras equivalentes, aunque la tasa de mortalidad fue muy superior. Las autoridades suecas siguen promoviendo la responsabilidad individual como mejor arma contra el virus. El uso de la mascarilla es una decisión personal. H