La foto del desastre aéreo por el coronavirus

La aplicación Flightradar24, encargada de mostrar el tráfico aéreo durante las 24 horas del día, ha publicado una imagen comparativa en la que se puede observar como funcionaba el flujo de aviones hace justo un año, y como se encuentra este lunes.

El 25 de enero a las 18 horas de la tarde del 2020 circulaban un total de 652 vuelos, un año después, a la misma hora, tan solo había volando 58 vuelos. Una imagen que muestra las terribles consecuencias económicas del coronavirus.

European low-cost carrier (LCC) traffic now vs 1 year ago. At 1700 UTC today, just 58 flights. Last year, same time: 652.



📡 https://t.co/eZPDQMQ6e3 pic.twitter.com/xwpXpPQPEZ