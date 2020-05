El Gobierno rectifica y admite celebrar rebajas a partir de hoy

Los comercios de menos de 400 metros cuadrados podrán hacer descuentos en su reapertura desde hoy mismo. El Gobierno ha decidido rectificar en sus primeros intentos de restringir las rebajas ante el temor de que estas causasen aglomeraciones en los establecimientos, sobre todo los de menor tamaño. El Ministerio de Sanidad establece que, en el caso de producirse una gran afluencia de personas, deberá procederse al cese inmediato de estas promociones «si fuera necesario». Las críticas del sector comercial, tanto pequeño comercio como grandes superficies, al intento de bloquear cualquier campaña promocional ha tenido efecto y el Ejecutivo ha tenido que reconocer que los descuentos y las promociones van a ser inevitables tras el cierre de casi dos meses de las tiendas. La orden del Ministerio de Sanidad fue publicada el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en ella se recoge la relajación de las medidas previstas en la fase 2 de la desescalada y se incluyen también algunas modificaciones de las medidas que se habían previsto para las fases 1 y 0. En concreto, la nueva orden modifica lo relativo a las rebajas que se había introducido en la dictada por Sanidad el 9 de mayo y que había dado lugar a distintas interpretaciones por parte del ministerio que dirige Salvador Illa, por un lado, y el Ministerio de Industria y Comercio, por otro.

En la anterior orden ministerial se establecía que, durante la fase 1, los establecimientos no podrían anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que pudieran dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento como en sus inmediaciones. Además, se fijaba la salvaguarda de que esta restricción no afectaría a las ventas en rebajas ni tampoco en oferta o promoción que se realizasen a través de la página web. La nueva orden introduce una disposición adicional que deja claro que se podrán hacer rebajas en tiendas físicas, siempre que no den lugar a aglomeraciones.