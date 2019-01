'La manada' de Alicante pudo cometer al menos cuatro agresiones

La Guardia Civil cree que 'La Manada de Callosa d'en Sarrià' pudo haber cometido al menos tres agresiones anteriores a la que perpetraron el día 1 de enero por la que desde el pasado viernes están en prisión provisional sin fianza y, de hecho, un video en el teléfono de uno de los detenidos ha permitido formalizar ya una segunda denuncia.

El primer día del año, los agentes detuvieron a cuatro jóvenes de entre 19 y 24 años tras sorprender a tres de ellos mientras completaban la agresión sexual sobre una mujer a la que encontraron totalmente desorientada y con signos de estar bajo los efectos de alguna droga. Al cuarto lo arrestaron poco después. Uno de ellos tiene antecedentes por violencia de género y abusos sexuales a una mejor

Fuentes de la investigación han confirmado que la llamada que avisó de la situación la efectuó pasado el mediodía la hermana de uno de los detenidos que vive junto a su familia en la vivienda que hay encima de la planta baja en la que sucedieron los hechos. La joven oyó lo que estaba pasando y avisó a la Policía Local, cuyo retén está muy cerca de su domicilio y que en pocos minutos acudieron al lugar y sorprendieron a los detenidos.

Además del testimonio de los agentes, que vieron a uno de los detenidos subiéndose los pantalones y a otro sobre la víctima, la incautación de sus movilés permitió encontrar un video de unos cinco minutos que ha permitido afinar la imputación, a falta de completar la instrucción. A uno de ellos se le acusa de una agresión sexual, a otros dos de abusos sexuales y al cuarto de un delito contra la intimidad.

Falta por saber si el video que ha propiciado la segunda denuncia supone también una prueba tan palmaria como lo es el primero y si aparcen otros similares. De momento, la Guardia Civil ya ha detectado otros dos casos similares de los que podrían ser responsables y no se descarta que al final sean más de cuatro los casos.

Las imágenes, "repugnantes"

Francisco González, abogado de la víctima, adelantó que su intención es que se acuse a cada uno de los detenidos de una agresión sexual completa lo que implicaría una petición de no menos de quince años de prisión y apuntó que el juzgado en el que ha recaido la causa es de nueva creación (el número 4 de Vila Joiosa) por lo que no tiene mucho atasco, lo que unido a que cree que no debe haber mucha más instrucción puede propiciar que el juicio en la Audiencia de Alicante no se demore mucho.

El letrado, en declaraciones recogidas por la Cadena Ser, calificó de "repugnantes" las imágenes, subrayó que dejan claro "que fuerzan su voluntad" y apuntó que la víctima "había sido tan narcotizada que no tiene un recuerdo claro de los hechos".

"Así que para evitar empeorar su estado anímico he recomendado a la familia que no le den acceso al vídeo para no recordar lo que sucedio porque sabe lo que pasó pero no tiene las imágenes en la cabeza", señaló.

Examen toxicológico

La investigación de la agresión de Nochevieja está ahora pendiente de los resultados del examen toxicológico que se ha requerido para tratar de confirmar que la víctima había consumido drogas y tratar de averiguar si lo hizo contra su voluntad, algo que puede demorarse algunas semanas.

Cuando los agentes llegaron a la planta baja encontraron a la víctima completamente desorientada aunque, al parecer, el video que recogió la agresión sí que muestra cómo intentó oponerse sin éxito. La mujer era conocida de algunos de los detenidos con los que estuvo tomando copas en Nochevieja en Benidorm antes de trasladarse a Callosa.

Concentración de repulsa

Cerca de trescientas personas se concentraron este lunes a las doce del mediodía en la plaza del Ayuntamiento de esta localidad alicantina para volver a mostrar su repulsa ante este nuevo caso de violencia de género .