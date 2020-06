Malú ingresa en el hospital para dar a luz a su primera hija

La cantante Malú ha ingresado esta madrugada en el Hospital HM Puerta del Sur de Móstoles, informa RamPress, para dar a luz a su primera hija, fruto de la relación que mantiene con el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ya tiene otra hija de una relación anterior.

A lo largo del embarazo y el confinamiento, Malú ha ido dosificando en sus redes mensajes. En uno de ellos comentó lo bien que se encontraba de salud. "El embarazo va muy bien. Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte, porque afortunadamente no ha sido de vomitar, sino genial, todo me ha sentado bien. De hecho, todo me sienta demasiado bien. Menos mal porque en el confinamiento se come mucho", explicaba en un directo de Instagram la cantante madrileña que hace unos días celebraba confinada su cumpleaños (38).

Hace semanas, Malú estrenó Tejiendo Alas, una canción dedicada a todas las madres que ya se ha convertido en el número 1 en iTunes. "Con la canción quería expresar cómo me sentía y esas sensaciones tan maravillosas novedosas que tienes en tu cuerpo en esta nueva situación y en esta nueva etapa", confesó en cadena Dial.