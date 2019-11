Manifestaciones en toda España por la sentencia a la manada de Manresa

Miles de personas, en su mayoría mujeres, han respondido este lunes a la convocatoria de varias organizaciones feministas para protestar contra la sentencia de 'La Manada de Manresa' que condena a penas de 10 a 12 años de cárcel por abuso sexual a cinco varones acusados de cometer un delito de abuso sexual, y no de agresión.

La víctima, una joven que denunció sufrir una violación múltiple en 2016 en Manresa (Barcelona) cuando tenía 14 años de edad, había tomado alcohol y consumido tóxicos y se encontraba en estado de inconsciencia. La Audiencia de Barcelona considera en su sentencia que se trata de un delito de abuso sexual al quedar demostrado que la víctima estaba inconsciente y "sin poder determinarse y aceptar o oponerse a las relaciones sexuales", aunque no ve violencia o intimidación en los hechos.

En Barcelona, unas 500 personas se han manifestado en la plaza Sant Jaume, y han gritado: "No es abuso, es violación", replicando la protesta que siguió a la sentencia que vio abuso en la violación de la 'manada' de Pamplona. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asistido durante unos minutos a la protesta.

Se han oído proclamas como 'La nit és nostra, cap agressió sense resposta' (La noche es nuestra, ninguna agresión sin respuesta), 'Visca, visca, visca, la lluita feminista' (Viva la lucha feminista), 'Si toquen a una, ens toquen a totes' (Si tocan a una, nos tocan a todas), 'Que no, que no, que no tenemos miedo' y 'Els carrers seran feministes' (Las calles serán feministas).

En Madrid, unas 300 personas se han concentrado ante la sede del Ministerio de Justicia convocadas por el colectivo Asamblea Abolicionista de Madrid bajo el lema 'basta ya de Justicia patriarcal'. "Nos violan en Manada y la Justicia no hace nada", han proclamado las asistentes bajo la lluvia que ha caído en la capital durante la protesta. "Sola, borracha, quiero llegar a casa" o "esta justicia es una mierda", son otros de los cánticos que se han escuchado.

Las feministas exigen una reforma de los delitos sexuales previstos en el Código Penal y defienden que "solo sí es sí". La publicación de la sentencia de la Manada de Manresa y estas movilizaciones reactivan la polémica iniciada con el caso de la violación de los Sanfermines de Pamplona, así como las exigencias de las feministas para que se suprima el abuso sexual y se condene como agresión toda relación sexual sin consentimiento.