Más de la mitad de los adolescentes han participado en juegos de azar

Más de la mitad de los y las adolescentes que han participado en un estudio realizado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para conocer la prevalencia de juego patológico entre la población de esta edad en la Comunitat afirman que han tomado parte en algún juego de azar.

Así lo refleja el Estudio sobre incidencia y características de los patrones de uso, abuso y adicción a juego en la población escolar, que ha impulsado el departamento que dirige Ana Barceló con el objetivo de «obtener una radiografía que permita conocer cuál es la situación actual sobre el uso que la población juvenil hace de los juegos de azar, y los riesgos de derivar en un juego patológico».

De esta manera, los resultados permiten poner en marcha las acciones preventivas adecuadas y adaptadas a la realidad existente, destaca la administración autonómica a través de un comunicado. Para ello, se ha encuestado a 5.465 alumnos de edades comprendidas entre 14 y 19 años. En concreto, dichos alumnos y alumnas pertenecen a 66 colegios de la Comunitat. Según los datos obtenidos por la Administración autonómica, más de la mitad de los y las adolescentes afirma que ha participado en juegos de azar, un 55,65% frente al 44,35% que afirma no haber jugado.

Las herramientas tecnológicas han hecho evolucionar los juegos de azar, de manera que es mayor el número de adolescentes que opta por los juegos on line frente a juegos presenciales. En este sentido, en cuanto a juegos presenciales la mayoría opta por juegos de rascar (26%), quinielas (20%), loterías (19%), o tragaperras (14%). Asimismo, en los juegos on line predomina entre la población juvenil las apuestas (27%) a diferencia del resto de juegos, como póquer (8%) o bingo (4%), entre otros. El principal motivo de los y las adolescentes para participar en los juegos on line es la diversión, seguido de la opción de poder ganar dinero o de la necesidad de demostrar habilidades, entre otras cuestiones.

Grave problema de salud / El juego patológico es un grave problema de salud provocado por el juego de azar. De la población juvenil estudiada, se ha detectado que un 2% muestra juego patológico y que un 13,5% muestra riesgo de padecer esta adicción. Todo ello, frente al 44,3% de los adolescentes que afirman no jugar y el 39,8% que afirma jugar pero no presenta riesgo de adicción.

Durante el ejercicio del 2018, las Unidades de Conductas Adictivas registraron 588 demandas de tratamiento por ludopatía, el 1% eran menores de edad y un 31% de edad comprendida entre los 18 y 34 años. Desde Sanidad está previsto elaborar un plande ludopatía con especificidades para la juventud.