La obligación de llevar mascarillas en los espacios públicos entra hoy en vigor

La obligación de portar mascarillas sanitarias en espacios cerrados y en la calle entra en vigor hoy. Pero la obligatoridad no rige en todas partes ni en todo momento. Solo es exigible cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de dos metros, lo que crea la duda de exactamente en que circunstancias hay que ir con mascarilla o no.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, recomendó ayer llevar mascarilla cuando se salga de casa, pero precisó que «no es necesario» ponérsela hasta que se llega a un punto donde la proximidad con el resto de personas impide mantener la mencionada distancia. «Es obvio que si se va a dar un paseo por campo o en una zona muy amplia no es obligatoria, pero en caso de duda, lo mejor es ponérsela», añadió.

Los técnicos de Sanidad nunca han sido partidarios de extender a la calle la obligatoriedad de la mascarilla, entre otras razones porque un mal uso puede ser contraproducente y la posibilidad de contagiarse al aire libre es muy baja. Ha sido la presión de las autonomías lo que ha llevado a tomar esta medida.

Hay muchas otras dudas al respecto. ¿Quedarán exentos colectivos con enfermedades respiratorias? ¿Deberán portarla también quiénes salen a practicar deporte? ¿Se multará a quien no la lleve? El ministro de Sanidad, Salvador Illa, derivó éstas y otras cuestiones a la lectura de la orden que el BOE publica hoy.