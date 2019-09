Ojo con estos bulos que circulan de la gota fría

Desde la llegada de la gota fría que está arrasando zonas de España, principalmente del este y del sur, circulan bulos sobre el suceso de los que está alertando la Policía a través de las redes, en mensajes en los que pide que se paren de enviar para acabar con la desinformación.

Ayer fue la Confederación Hidrográfica del Segura la que recurrió a Twitter para desmentir falsas informaciones que comenzaban a circular.

ACLARACIÓN: están llegando también mensajes, bulos, diciendo que el embalse de Puentes se va a desbordar o que se van a abrir las compuertas. NO es cierto. No hay peligro en ningún embalse. Haz caso sólo a cuentas oficiales: @112rmurcia @GVA112 @E112Andalucia #StopBulos pic.twitter.com/XxMffrcfRT

La Policía Nacional se hizo eco de este tuit, y este viernes, también ha colgado este mensaje, desmintiendo que se estén llevando a cabo evacuaciones en un polígono industrial de Paterna:

No, no hay ninguna orden de evacuación en #Paterna... es un #BULO.



Por favor, en cuestiones de seguridad, atiende ÚNICAMENTE a fuentes oficiales directas y no difundas informaciones sin contrastar.#SomosTuPolicía pic.twitter.com/4PXC129cMc