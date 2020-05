Dimite una consejera en Aragón tras decir que elaborar equipos de protección caseros era "un estímulo" para sanitarios

Pilar Ventura ha decidido dejar de ser "un estorbo" y no alargar una situación que se había hecho insostenible. La consejera de Sanidad ha aunciado esta tarde su dimisión acompañada por el presidente de la comunidad, Javier Lambán, en la Sala de Columnas del edificio Pignatelli, el escenario habitualmente elegido para los momentos solemnes. Por el momento no ha trascendido el nombre de su sustituta o sustituto. El presidente ha dicho que no quiere dedicar hoy ninguna palabra a la persona "que mañana o pasado" sustituirá a la consejera saliente.

Ventura ha dicho que no debe estar al frente de la sanidad aragonesa en un momento en el que los sindicatos y los colegios profesionales no la aceptan. "No puedo estar al frente de la sanidad cuando los sindicatos del sector y los colegios profesionales no me aceptan. No quiero ser un estorbo para esta recuperación y por eso considero que debo dejar el cargo". Con estas palabras, Pilar Ventura concluía su comparecencia, sin preguntas, tras haber reconocido de nuevo su error en el último pleno de las Cortes y resumir su gestión en estos dos intensos meses de crisis sanitaria.

Ventura ha vuelto a reconocer que se equivocó con sus declaraciones de la semana pasada en sede parlamentaria en las que afirmó que la creación de equipos de protección caseros por parte de los profesionales sanitarios había sido "incluso un estímulo" para ayudar al Salud ante la carencia de materiales en la pandemia. La consejera saliente ha insistido en que no quiso "ofender a nadie".

"Desde luego que me equivoqué en mi expresión cuando he ofendido, pero jamás estuvo en mi intención. Ha sido muy duro y complicado el suministro de los equipos de protección a los profesionales del sistema. Desde mi primera comparecencia en Cortes he venido pidiendo perdón y lo he hecho de una forma sincera", ha asegurado Ventura, con rostro serio.

Lambán ha destacado su altura "moral y ética" y su categoría "como mujer". "Yo no la hubiera cesado. Lo hace porque cree que de esa manera contribuye para facilitar la gestión de la crisis sanitaria", ha dicho el presidente. "Yo no la hubiera cesado", ha repetido Lambán en varias ocasiones.

Pilar Ventura nació en Zaragoza (1958). Es funcionaria del Grupo A, del cuerpo de Administradores Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, ejerció la abogacía desde 1980 a 1990. Ha sido Secretaria General del Servicio Aragonés de Salud de 1993 a 1995; Directora General de Gestión de Personal en el Departamento de Educación, Cultura y Deporte (2004-2007); Directora General de la Función Pública del Departamento de Presidencia (2007-2008); Consejera del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad (2008-2010); Directora General de Cooperación Autonómica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública; Secretaria General Técnica del Departamento de Sanidad entre 2015 y 2018. Fue nombrada consejera de Sanidad en julio del 2018 tras la renuncia de Sebastián Celaya.