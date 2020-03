El PP lamenta la poca eficacia de Sánchez

El PP apoyó ayer la prórroga del estado de alarma y los tres decretos leyes con medidas contra el coronavirus, pero su líder, Pablo Casado, mantuvo un duro discurso en la tribuna del Congreso. En su opinión, Pedro Sánchez no está «a la altura» de las circunstancias. Pese a reunir «poderes máximos» gracias al estado de alarma, se quejó, «la eficacia del Gobierno está siendo mínima». «Créanme que me duele decirlo, y que lo hago con todo el respeto y consideración. En las últimas 24 horas han muerto 738 personas por el virus, más del doble de todas las que caben en este hemiciclo. En solo un día. Esto es terrible», afirmó. El líder de los conservadores aconsejó a Sánchez que pida perdón por la «negligencia grave» de no haber actuado antes y haber permitido, por ejemplo, las manifestaciones del 8-M.