El primo de Zumosol revela que también sufrió acoso escolar

Para la generación EGB, el primo de Zumosol fue un héroe en los años 90. Los anuncios de la marca de zumo industrial son hoy historia viva de la televisión. En los espots, el chavalín acosado decía a su verdugo: «Como se lo diga a mi primo te vas a enterar. Mi primo toma mucho, pero mucho zumo». Y aparecía el primo, tan grande y tan protector que los malotes salían por patas. El fortachón de Zumosol (uno de ellos, porque la publicidad se grabó con varios jóvenes) se llama Sergio Medialdea. Es un hombre atractivo de cara afilada, dentadura perfecta, ojos azules, brazos portentosos, manos grandes y huesudas y 1,81 de estatura. Ha sido modelo, portada de revistas e imagen de marcas de lujo. Hoy, a sus 47 años, confiesa lo que nunca ha querido confesar: que fue un niño acosado en el colegio. Por feo y por bajito.

El infierno que sufrió a mano de sus acosadores fue de tal envergadura que estuvo a punto de suicidarse cuando era un chaval. Se emociona hasta la lágrima contando públicamente lo que pasó. Lo hace porque quiere poner su granito de arena en la ardua batalla contra el bullying emprendida por la asociación Nace (No al Acoso Escolar).

UN COLEGIO DE PIJOS // Sergio enseñó fotos de su infancia para dejar claro que fue un niño feo. «Tanto que a mi padres les preguntaban si me pasaba algo, si tenía alguna enfermedad», explicó ayer. Llevaba gafas para el estrabismo, era bastante bajito, tenía un corte de pelo complicado y las orejas no especialmente pequeñas. Sus padres le apuntaron a un colegio privado de Barcelona lleno de niños pijos para estudiar EGB. Él siempre fue «el feo, el bajito, el muerto de hambre, el hijo de la limpiadora». Lo pasó mal, pero salió adelante.

El problema de verdad estaba por venir: el instituto. «El primer día que entré me cogieron por banda tres chicos de COU y no pararon. Recuerdo perfectamente que un día me quitaron el bañador en la piscina y tuve que salir desnudo del agua. Me pegaban y me humillaban todos los días», recuerda. Con 47 años, y reconvertido en escritor con dos libros autoeditados, se ha abierto a su pasado. Lo hizo tras ponerse en contacto con la asociación Nace contra el acoso escolar.