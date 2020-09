Revilla ve «controlada» Santoña y no descarta otro «confinamiento»

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, aseguró ayer que la situación en el municipio de Santoña, donde se ha levantado un cordón sanitario por el aumento de casos de coronavirus, está controlada y aunque «no hay ninguna situación de riesgo en Cantabria» por el covid, no descarta que «dentro de unos días tengamos que hacer un confinamiento relativo en otro lugar». Así lo expresó el jefe del Ejecutivo a preguntas de los medios, horas después de la decisión adoptada en la villa marinera que se mantendrá durante 14 días para frenar los contagios. «Hay que convivir con ello y no crear una alarma», expresó. «El tema de Santoña lo tenemos perfectamente controlado», aseguró el presidente, que no ve «ninguna situación de riesgo en Cantabria», que está «mejor que la media» en lo que a la incidencia de la pandemia se refiere y que en primavera también, con menos de 50 hospitalizados. E. P.