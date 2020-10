La sonda de la NASA recoge muestras por primera vez de un asteroide

La sonda estadounidense Osiris-Rex contactó este martes brevemente el asteroide Bennu y recogió muestras para devolver a la Tierra en el 2023.

Es la primera vez que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) logra que una de sus sondas toque tierra en un asteroide.

Bennu se encuentra a más de 320 millones de kilómetros de la Tierra y la sonda llegó al asteroide tras un trayecto de más de cuatro años, ya que fue lanzada en septiembre de 2016 de Cabo Cañaveral.

🎞 LIVE FROM @LockheedMartin: Bennu, we see you! Tune in as our @OSIRISREx spacecraft descends to the rocky surface of asteroid Bennu to attempt to scoop some space rocks from site Nightingale! Watch: https://t.co/kaHk9cChZ1



Questions? #ToBennuAndBack https://t.co/kaHk9cChZ1