Trilla avisa de que los contagios del coronavirus aumentarán con la vuelta al trabajo

El jefe de Epidemiología del Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha avisado de que los contagios crecerán cuando la gente vuelva a trabajar -a partir del lunes 13 de abril-, y que habrá que vigilar que la situación no se descontrole. También ha indicado que el Gobierno español no ha consultado al comité de expertos del que forma parte antes de tomar esta decisión.

Trilla ha manifestado que el levantamiento de ciertas restricciones ha de ir acompañado de un buen sistema para detectar y aislar los nuevos casos. Ha advertido de que si el resultado es "desfavorable" habrá que "corregir lo antes posible". "Estas medidas son móviles, se han de ir ajustando conforme se vea el resultado", ha argumentado.

Las ucis no se han colapsado

El epidemiólogo ha constatado que las uci no se han colapsado por el coronavirus, pero porque se han multiplicado los recursos. "Este esfuerzo de multiplicar y que la asistencia primaria también haya atendido a enfermos de forma domiciliaria ha ayudado a que todo el sistema haya aguantado. No se puede hablar de colapso en términos objetivos", ha explicado, antes de añadir que si no se hubieran ajustado los recursos el colapso se habría producido de forma "absoluta y rápida".

Trilla se ha mostrado favorable a la prórroga del estado de alarma en España hasta el 10 de mayo. "Todos hemos de pensar que esto durará, con diferentes etapas, pero durará. No se acabará hasta que tengamos una vacuna", ha concluido.