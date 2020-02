Turistas de Shangai, posible origen del contagio en Andalucía

Dos turistas procedentes de Shangai que estuvieron de visita en Málaga podrían ser el origen del contagio del primer paciente registrado en Andalucía y que permanece hospitalizado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Así lo ha confirmado este viernes el consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, quien ha señalado que ya se han hecho las pruebas del Covid-19 a todos los asistentes a la reunión profesional que relató este empresario de Sevilla como posible origen del foco. Hasta ahora, el paciente era considerado el primer contagio local por el coronavirus en España.

Según señaló Aguirre, los turistas habrían tenido contacto con alguno de los asistentes a una reunión empresarial a la que también acudió el paciente sevillano, de 62 años. Sería esta persona, por tanto, la que transmitió el virus. El consejero apuntó que se han realizado pruebas a todos los asistentes a aquel encuentro, cinco personas en total, y que esas pruebas están ya en Madrid a la espera de confirmación.

Investigación del foco de contagio

La reunión profesional mantenida a comienzos de febrero en Málaga era la principal vía de investigación para localizar el origen del contagio, según explicaron estos días desde el comité de seguimiento andaluz del coronavirus, dado que el enfermo relató que no había viajado a países considerados zonas de riesgo, ya sea Italia, China o Irán, ni tampoco había mantenido contacto con personas enfermas.

El hombre empezó a notar los primeros síntomas médicos el 14 de febrero, pero a no remitir la fiebre acudió al hospital el día 24 de febrero, donde ya quedó ingresado con un cuadro de neumonía que, no obstante, no daba positivo para ninguno de los patógenos habituales. No fue hasta el día 25 cuando, tras cambiar las directrices y protocolos del Ministerio, se le realizó la prueba para coronavirus que ya sí dio positivo.