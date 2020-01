Buscan a un kamikaze con un Opel Corsa que provocó un accidente en Burriana

Susana y su pareja están desesperados. El pasado viernes, cuando salieron del Centro Comercial Salera de Castelló y se dirigían a su población, Burriana, un Opel Corsa comenzó a incordiarles en la carretera. "Aceleraba, frenaba, nos adelantaba... Conducía yo y me lo pasé muy mal", recuerda la víctima, que no podía esperar el fatal desenlace. "Cuando nos quedaban 500 metros para llegar a Burriana, el Opel Corsa pegó un volantazo y para esquivarlo tuve que girar yo también. Me salí de la calzada y mi coche, que ya está en el desguace (imagen inferior), dio varias vueltas de campana", recuerda una protagonista que se confiesa "muy afectada" psicológicamente.

Susana, que lleva de médico en médico desde que sufrió el accidente, asegura que el daño psicológico es peor incluso que el físico, mientras que su pareja todavía no ha podido acudir al trabajo por las secuelas que arrastra desde entonces. Por si fuera poco, al no haber podido identificar al Opel Corsa que provocó su accidente, el seguro no se hace cargo de los daños. "Nos salvamos de milagro, pero ahora lo estamos pasando muy mal", admite la víctima, que pide colaboración ciudadana para encontrar al infractor y poder presentar una denuncia.

El accidente en concreto se produjo en el kilómetro 8,200 de la Carretera Almazora de las 23.00 horas, como ha podido confirmar la Guardia Civil a este periódico. Susana asegura además que le han dicho que el mismo Opel Corsa pudo provocar un nuevo accidente en Vila-real, con un camión implicado. "Era de noche y no se veía muy bien. El coche era más bien viejo y creemos que iba solo", asegura la víctima al ser preguntada por el kamikaze en cuestión, que pide que ante cualquier pista o indicio de quién puede ser el responsable de provocar este accidente se ponga en contacto con la Guardia Civil.

En otro orden de cosas, Susana también busca a un buen samaritano que al ver el accidente paró y ayudó tanto a ella como a su pareja, cediéndoles incluso su propia chaqueta: "Queremos agradecerles el gesto y devolverles la cazadora (imagen inferior)".