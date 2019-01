Grave imprudencia de una señora en patinete llevando a un niño en Castellón

Todos los días laborables a las 8.45 horas los vecinos de la Ronda Magdalena de Castellón observan atónitos una estampa que se repite invariablemente en la esquina que lleva al colegio Cervantes. Una señora lleva en un patinete eléctrico a un niño pequeño y cruza por medio de la Ronda Magdalena con su rudimentario vehículo poniendo en riesgo la vida del menor. "Justo al lado hay un paso de cebra, pero la mujer parece que no entiende o no quiere entender las normas de tráfico", reconoce a este diario uno de los vecinos, que ha tenido a bien denunciar este irresponsable comportamiento remitiendo el vídeo con la infracción en cuestión a Mediterráneo.

"Seguramente la mujer llevará al niño al colegio Cervantes porque lo hace todas las mañanas y es un peligro porque a veces los coches pasan rápido por la Ronda Magdalena, y más a esas horas que muchos conductores llevan con prisa a los niños al colegio o van a trabajar", añade la misma fuente, que añade lo siguiente: "Como la mujer es voluminosa, el patinete no va especialmente rápido y en ocasiones los vehículos deben reducir su marcha para que no pase una desgracia. Sufrimos sobre todo por el niño".

Desde este períódico nos hemos puesto en contacto con la Policía Local de Castellón, que ha lamentado que en la actualidad existe un vacío legal con respecto a los patinetes, ya que no se consideran un vehículo como tal. Al no existir una normativa uniforme, el conductor del patinete tiene la responsabilidad de lo que suceda con el mismo, pero añaden que el comportamiento de esta señora es alegal por la forma en la que lleva al pequeño e ilegal por el tramo en el que cruza la carretera. Además han confirmado que probablemente estarán atentos a este tramo en los próximos días para denunciar a la señora y que no se repita una infracción que puede conllevar graves consecuencias.

