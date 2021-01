Un hombre fallece en unos apartamentos de Benicàssim al precipitarse por el hueco del ascensor

Por si el ya pasado año 2020 no fue suficientemente duro en lo que respecta a buena parte de la población, la localidad de Benicàssim lo despidió con un trágico suceso. Y es que un hombre perdió la vida en el Bloque I de los Apartamentos Atlanta al precipitarse por el hueco del ascensor en lo que, a falta de concluir la investigación que está llevando a cabo la Policía Judicial de la Guardia Civil, apunta a un fallo mecánico.

La víctima no era vecino de este edificio, sino que habría acudido para celebrar la Nochevieja junto a un amigo que sí residía en el mismo. Por causas que se desconocen en estos momentos, el finado se habría precipitado por el hueco del ascensor, perdiendo la vida. Al parecer, al intentar salir del elevador averiado se precipitó desde un octavo piso.

Al lugar de los hechos acudieron servicios sanitarios, así como Policía Local de Benicàssim y bomberos, que no pudieron anoche sino certificar el fallecimiento de este varón de 61 años. Los efectivos movilizados no pudieron hacer así nada por la víctima, pero asistieron in situ por una crisis de ansiedad a una mujer de unos 44 años. El servicio entró a las 19.35 y finalizó sobre las 21 horas.

Un auténtico drama para concluir este 2020. Descanse en paz.