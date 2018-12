Piden menos pena a los acusados por la agresión de Torreblanca

Después de escuchar las declaraciones de casi una decena de testigos citados a testificar, el Ministerio Público modificó ayer a la baja su petición inicial de pena para los seis acusados de propinar supuestamente una paliza a un cliente de un pub de Torreblanca en el 2014. Así, durante la segunda sesión del juicio celebrado ayer en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, el fiscal retiró su demanda general de ocho años de cárcel a los seis procesados por la presunta agresión a la víctima --un joven de Almassora-- y pide ahora cinco años para tres de ellos. Mientras, a los otros tres implicados les rebaja de delito de homicidio en grado de tentativa a delito leve, por lo que solo deberían abonar la indemnización conjunta de 10.000 euros al perjudicado, que ya ha cobrado 5.000.

«Se ha demostrado de forma fehaciente que mi cliente no estuvo involucrado en ese momento en la agresión», destacó a Mediterráneo uno de los abogados de los jóvenes detenidos al acabar la vista. «No es justo que los seis sigamos acusados por lo que cometió solamente uno. Se giró de la barra de repente y le clavó un cuchillo; los demás no tuvimos nada que ver», exclamó uno de los procesados al que le reclaman 5 años de cárcel, tras finalizar el juicio. «Que pague quien tenga que pagar, pero no todos», concluyó.

Después de comparecer los testigos en la Audiencia, el juicio quedó ya visto para sentencia.