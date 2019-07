El Playas expulsa al atleta Tougane tras su arresto por robo en València

El Club de Atletismo Playas de Castellón decidió expulsar ayer de sus filas al corredor marroquí Jaouad Tougane tras enterarse de su detención por sendos delitos de robo en València. El equipo castellonense comunicó la tramitación «inmediata» de la baja del atleta «debido a esta conducta completamente inapropiada que va en contra de los valores del club y de la propia justicia».

Al parecer, Tougane --campeón autonómico de maratón en el 2018-- ha sido recientemente arrestado por sendos asaltos. Uno de ellos se produjo a finales del mes de junio, cuando el deportista se apoderó de 800 euros en un centro comercial. Todo apunta a que arrancó un compartimiento de una caja registradora y empezó a correr a gran velocidad entre clientes de la superficie comercial, abriéndose paso con un veloz esprint y sin poder ser alcanzado por los vigilantes. Sin embargo, sí lo captaron, las cámaras de seguridad del recinto, que facilitaron su identificación.

A principios del mes de julio el atleta y ahora también presunto ladrón volvió a actuar. Esta vez lo hizo en la Estación del Norte de València, donde atacó a una mujer, a la que le quitó el bolso de un tirón. Pese a su rápida huida, esta vez sí pudo ser arrestado por dos policías de paisano. La Policía Nacional lo acusa ahora de dos delitos de robo con violencia.

Días después, según ha publicado Las Provincias, fue nuevamente interceptado por la Policía Local de València con un gran número de complementos, cuyo origen no pudo demostrar, en la calle Colón de la capital del Turia.

Según explica a este diario el director técnico del Playas de Castellón, Pepe Ortuño, Tougane estaba «desconectado» del club desde hacía dos años. «Vivía entre Marruecos y València, no venía a Castelló ni a entrenar y no sabíamos casi nada de él», incide el también entrenador, quien recuerda que, aunque el marroquí tenía licencia, la pasada temporada ya no corrió por el equipo castellonense ni una sola vez.

QUERÍA LA NACIONALIDAD / Tougane podía haber competido con Marruecos en los Juegos Olímpicos de Río, pero, sin embargo, rehusó esa posibilidad porque su objetivo era conseguir la nacionalidad española. El fondista se especializó en carreras populares y era habitual verlo en citas provinciales, autonómicas y nacionales. En el 2016, por ejemplo, se proclamó ganador del XI Gran Premio Ciudad de Castellón, pero su objetivo de conseguir victorias en carreras populares lo llevó a Segovia, Logroño, Madrid...

El marroquí, de 27 años, es un atleta «problemático», que siempre «pedía dinero», dicen quienes lo conocen. En el Playas de Castellón generaba una desconfianza que parece haberse tornado en realidad tras sus dos detenciones. El club castellonense notificará hoy lunes su baja ante la federación, que lo suspenderá al no contar con un equipo.

Tougane parece haber cruzado ahora la línea y no precisamente la de meta entre aplausos.