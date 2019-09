En prisión por intentar quemar a una mujer de la Vall para robarle

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) confirmó ayer que el martes, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules ordenó el ingreso en prisión de una mujer, residente en la Vall d’Uixó, acusada de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia por haber tratado de quemar a una vecina del municipio para poder robarle el bolso.

El suceso se produjo el lunes a última hora de la tarde y sus detalles llaman especialmente la atención. Porque, según pudo saber Mediterráneo, la agredida paseaba con su bebé por la localidad cuando se cruzó con la detenida, una persona de nacionalidad marroquí, que tras rociarla con alguna especie de líquido, la amenazó con quemarla si no le entregaba el bolso. La víctima no lo dudó y atendió a su amenaza, más preocupada por la integridad de su hijo, aunque cuando la agresora se alejó, demostró mucha sangre fría al pedir a una conocida que se quedara con el recién nacido, de unos cuatro meses, para seguirla hasta que dio con ella, y retenerla con la ayuda de varios vecinos, después de haber dado aviso a las autoridades, que no tardaron en personarse en la zona, donde la identificaron.

La agresora, aunque se mostró más agresiva con los vecinos que la retuvieron, no se resistió ante la Policía Local, que encontró entre sus pertenencias un espray con el que habría rociado a su víctima, además de «varios cuchillos», de los que no hizo uso en este atraco, según los testigos.

El líquido con el que roció a su víctima era gasolina --según fuentes de la Policía Local-- y utilizó un mechero para persuadirla de no resistirse al atraco, a pocos metros del CEIP Sant Vicent y en un horario en el que es habitual el tránsito de personas, lo que pudo contribuir a que la retención de la agresora se produjera de forma inmediata, gracias a la colaboración de varios vecinos, que asistieron a la víctima.

PROBLEMAS MENTALES // Fuentes policiales, confirmaron a este periódico que, al parecer, la agresora tiene problemas mentales y antecedentes penales, además de algún expediente abierto en los Servicios Sociales. Como se pudo saber horas después de la agresión, su abogado defensor solicitó el internamiento en un centro psiquiátrico, aunque estaría supeditado a la realización de un examen forense que corroborara tal extremo, que podría ser un atenuante ante los graves cargos de los que se la acusa.

Se da la circunstancia de que el martes por la mañana, otra mujer acudió al retén de la Policía Local para denunciar que en el aparcamiento de un supermercado muy céntrico habían intentado rociarla con un líquido, lo que ha motivado el inicio de una investigación para ratificar si se trata de la misma autora.