Segundo accidente en Vila-real, en la misma rotonda, en apenas 6 horas

En apenas 6 horas, un segundo coche ha protagonizado hace un rato --sobre las 16.00 horas-- un accidente prácticamente idéntico al que se ha registrado esta mañana sobre las nueve en la rotonda de acceso a Vila-real desde Castelló, y por fortuna, por lo que parece, con las mismas consecuencias, pues no ha habido heridos ni otros coches implicados.

El conductor de un Ford Focus gris perdió el control de su vehículo, por causas que de momento se desconocen, empotrándose contra el vallado perimetral que delimita precisamente la parte central de la rotonda. Si bien el resultado no ha sido tan aparatoso como el precedente, pues el coche no ha quedado medio suspendido --con el riesgo de caída a la N-340--, no deja de ser llamativo que el mismo día, con pocas horas de diferencia, se haya producido un desenlace tan semejante.

Comentan los testigos que tras este segundo accidente podría estar la incidencia del sol, por su posición a estas horas, que podría deslumbrar a alguien que no conozca bien el vial. Con todo, por el momento no se ha podido confirmar el motivo real.

Esta mañana, se requirió la intervención del Consorcio Provincial de Bomberos, por la situación en la que se encontraba el coche, que fue retenido por la valla que circunda la mencionada glorieta sobre la nacional. Ninguno de sus tres ocupantes necesitó ayuda para salir del vehículo ni precisó de asistencia médica.

Actualizaremos la información en cuanto trasciendan los detalles del último siniestro.