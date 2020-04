Estreno de dos documentales sobre la Antártida y la Biblioteca de Nueva York

El documental es uno de los géneros cinematográficos que más y mejor ha evolucionado en los últimos años. Cuenta con la ventaja de que (salvo excepciones) todo lo que cuenta es la pura realidad y nos acerca a lugares y culturas que no podríamos conocer de otra manera. Esta semana dos interesantes trabajos que debían llegar a las salas de cine han buscado otras alternativas para llegar a los espectadores. Hoy se estrena en las plataformas 'Santuario', un trabajo de Álvaro Longoria ('Hijos de las nubes, la última colonia', 'Dos Cataluñas') en el que vuelve a contar con sus dos amigos de aventuras: Javier y Carlos Bardem. Puede verse en Amazon Prime Video, Filmin, Apple TV+, Google TV, Vodafone, Rakuten, Huawei y, próximamente en Movistar+.

Viaje al último paraíso de la naturaleza

El filme parte de una idea de Greenpeace consistente en lograr el apoyo popular consiguiendo 1,8 millones de firmas para presionar a los gobiernos con la intención de proteger el océano Antártico, el único rincón del mundo donde la naturaleza se mantiene en estado puro. Explican que las nuevas tecnologías del siglo XXI han dejado obsoletas las acciones que llevaban a cabo en el pasado y que buscan estrategias diferentes. Una de ellas es la sorprendente imagen que muestran del compositor Ludovico Einaudi tocando al piano su 'Elegía del Ártico' rodeado de bloques de hielo.

El Artic Sunrise viaja a través de espectaculares paisajes. / MOSAICO FILMES

Para llevar a cabo su plan cuentan con una estrella mundial, Javier Bardem, que puede ayudar a difundir su mensaje junto a su hermano Carlos y ambos se embarcan en el 'Artic Sunrise' rumbo a la Antártida junto a los científicos y expertos de la organización. Javier narrará en primera persona sus experiencias, descubrirá las dificultades para ponerse el equipo necesario, vivirá el día a día de la tripulación y se introducirá en otro mundo que desconocía, el de las redes sociales como Facebook Live, para ayudar a difundir el mensaje.

Del fondo del mar a una gira europea

Las expresiones del actor son impagables descubriendo a los pingüinos, viendo a las ballenas jorobadas o mareándose frente a unas olas de 10 metros, pero lo que más le impresionó, pese a sus reticencias iniciales, fue el viaje que hizo al fondo del mar en un pequeño submarino donde descubrió las maravillas que se esconden a cientos de metros de distancia. Cuando regresa al barco se le ve emocionado, asegura que es la experiencia más relajante que ha vivido y cuenta que la ilustraría con música de Mozart. Deseo concedido. El realizador interrumpe por un momento la bellísima banda sonora de Fernando Velázquez (el compositor habitual de Bayona) para dejar que suene el 'Concierto para piano número 21' del músico austríaco que popularizó el filme 'Elvira Madigan'.

Javier Bardem contempla el fondo del mar en el submarino. / GREENPEACE

Los últimos minutos del filme son para mostrar la gira emprendida por Bardem y los expertos de Greenpeace por Alemania y el Reino Unido (la España de Rajoy no parece formar parte del itinerario) para explicar el proyecto a los políticos y el resultado final de la votación en Tasmania que debe decidir si se aprueba o no convertir el Antártico en un santuario. Es un filme concienciador que pretende convencernos de la importancia de proteger el océano, de preservar los krills (pequeños crustáceos que constituyen el alimento básico de los animales de la zona), con imágenes insólitas (algunas parecen efectos especiales, pero no lo son) y que nos deja bien claro que debemos salvar el planeta antes de que sea demasiado tarde.

Los secretos de una gran institución cultural

Desde el pasado miércoles también puede verse en Filmin el documental 'Ex libris: la biblioteca pública de Nueva York', de un prestigioso cineasta, el veterano Frederick Wiseman ('Crazy Horse', 'National Gallery') que hace las funciones de director, productor, editor y sonidista y, como de costumbre en su filmografía, tiene una duración poco convencional de algo más de tres horas. Es una visión panorámica de esta institución que nos muestra todos los entresijos de sus actividades y cómo funcionan sus diferentes departamentos.

Veremos las estrategias de sus dirigentes para conseguir fondos (pese a su título, la mitad de su presupuesto es aportado por filántropos) o para modernizar su archivo (podemos seguir el proceso de digitalización), las conferencias de escritores, expertos o cantantes famosos como Elvis Costello (que critica la política que llevó a cabo Margaret Thatcher) o Patti Smith (hablando de las memorias de Jean Genet) y sus incursiones en temas como el empleo, la política, los derechos de los invidentes, la lengua de signos en el teatro o el racismo en los libros de texto.

Muestra cómo se organizan las devoluciones de libros. / LA AVENTURA AUDIOVISUAL

Los empleados, los clientes y los talleres

Pero también es un retrato de sus trabajadores: los empleados que atienden las consultas más insólitas o los que coordinan las devoluciones de libros, las charlas en sus delegaciones o los cursos que organizan donde podemos ver a unos abuelos bailando el 'Celebration' de Kool and the Gang, un taller de canciones infantiles o adolescentes programando un robot, un club de lectura donde analizan 'El amor en los tiempos del cólera', de García Márquez o cómo se graba un audiolibro sobre 'Risa en la oscuridad' de Vladimir Nabokov. Y no se olvida de enseñar la vida que se mueve alrededor de la biblioteca: vendedores, turistas fotografiándose, músicos callejeros, personas sin techo, etcétera. Un completo repaso para valorar la función de esta entidad y otras similares. Dos buenos ejemplos de documentales sobre gente que intenta hacer de este mundo un lugar mejor bien sea con el ecologismo o la cultura.

Usuarios de la biblioteca consultando sus archivos. / LA AVENTURA AUDIOVISUAL