Silvestre presume de mejor actor de ficción en los Premios Ondas

No acudió Rosalía al encuentro con los medios de los premiados con los Ondas 2019, porque la niña, que no para de recibir trofeos, estaba en Las Vegas recogiendo uno, y a buen seguro que habría sacudido el Palacete Albéniz de Barcelona. Pero allí estaba Miguel Ángel Silvestre, el actor castellonense que recibió el galardón de televisión al mejor intérprete masculino en ficción por su papel en la serie El corredor de la muerte. Junto a él estuvieron Candela Peña, ganadora del mismo premio pero en la versión femenina por su interpretación en Hierro, David Broncano, Jordi Évole, Paco León, Andreu Buenafuente y Pepa Bueno. Y otros ilusionados primerizos en estos premios.

Silvestre, que fue uno de los personajes en los que más se centraron los focos desde su llegada a la Ciudad Condal por la mañana hasta que se apagaron los focos del Albéniz, confesó: «Me hace la misma ilusión este Ondas por En el corredor de la muerte que el que me dieron hace tiempo. Pero si hay algo positivo es que de una manera indirecta puede crear cierto interés para que la gente siga viendo una injusticia con la que no estoy de acuerdo: estoy a favor de la inocencia de Pablo Ibar y contra la pena de muerte. Ojalá eso ayude».

Paco León, que acudía por el premio que recibía la serie Arde Madrid, insistió en que era un proyecto también de su mujer, Anna Rodríguez. Jordi Évole, que recibió un premio por Salvados después de habérselo dado en adopción a Gonzo, sentía que todo estaba en su sitio: «Es como la guinda que nos hayan dando un Ondas en este momento de transición. Es como un reconocimiento a la etapa que he cerrado y una bienvenida a la nueva etapa con Gonzo». No obstante, pese a que el premio se lo daban por las entrevistas con Maduro y el Papa, aseguró que no pensaba dedicarles este trofeo.

SIN Berto / Andreu Buenafuente, esta vez sin Berto Romero, estaba feliz pese a ser su cuarto Ondas, por recibirlo con el innovador Nadie sabe nada, de la Cadena Ser: «Como a veces Berto y yo parecemos un matrimonio, este es un niño muy buscado. Ya hacíamos cosas, pero dijimos: ¿por qué no experimentamos? Y ya lleva siete años y solo nos da satisfacciones. Además, después de 30 años, me he reenamorado de la radio. Aunque nunca he dejado de estarlo».

David Broncano aseguró, que «este premio es como si me diera un abrazo mi madre, porque no la veo mucho». Carlos Franganillo, de Telediario 2 (TVE-1), mejor presentador, valoró «la apuesta diferente» de su informativo.

Vanessa Martín, por su parte, que con su música visibliza el colectivo LGTBI, suspiró: «El premio me lo llevo a mi casa feliz, pero ojalá no hubiera que reivindicar esto porque estuviera mucho más normalizado».