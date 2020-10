Ximo Puig consolida liderazgo y es el único político que se salva del suspenso general

Ximo Puig sigue en estado de gracia. El president de la Generalitat es el político valenciano más conocido y, además, es también el mejor valorado. El que saca la nota más alta y el único que aprueba. El resto de dirigentes no llega al cinco, aunque la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y el vicepresidente segundo del Consell y dirigente de Podemos, Rubén Martínez Dalmau, progresan adecuadamente y son los que más han mejorado su valoración. Así se desprende de la encuesta que, con motivo del 9 d’Octubre, ha elaborado la empresa demoscópica Invest Group para Mediterráneo, Levante EMV e Información. Un sondeo que muestra como en el año del coronavirus la gran mayoría de líderes valencianos sube nota y, aunque muy ligeramente, mejora la visión que la ciudadanía tiene de la clase política. Solo Mónica Oltra, Amparo Marco y José María Llanos sacan menos puntos que en el sondeo realizado en el mes de octubre del 2019.



Con una nota de 5,32, el jefe del Consell es el dirigente valenciano que obtiene una mayor calificación. Además, Puig saca la mejor puntuación en la serie de sondeos (en la muestra del 2019 también aprobó, pero obtuvo un 5,11) y es el más popular. Le conocen el 91,6% de los valencianos, casi un 8% más que doce meses atrás.

Por detrás del president de la Generalitat, aunque ya por debajo del cinco, el segundo político valenciano más valorado es Joan Ribó. El alcalde de València escala posiciones, roza el aprobado (4,92) y mejora ligeramente respecto al sondeo del año pasado, cuando sacó la cuarta mejor nota. Lo que resulta curioso, además, es que el primer edil del cap i casal es más valorado en Castellón, donde los ciudadanos le dan un 5,20, que en Valencia, provincia que tan solo le puntúa con un 4,82.

Otra dirigente que sube de nota es Isabel Bonig. Pese a que la encuesta de Invest Group la sitúa en el puesto número ocho de la lista (los valencianos le dan a la lideresa del PP una nota de 4,26), la exalcaldesa de la Vall d’Uixó obtiene un relevante incremento sobre los 3,97 puntos del año pasado, que la hacen superar por primera vez en la serie de sondeos los 4 puntos. Bonig es además, junto al jefe del Consell, la política que más aumenta en notoriedad. La conoce el 55,3% de los valencianos, un 8,3% más que hace cuatro años. En Castellón se nota que la presidenta del PP valenciano es de la terreta, dado que su popularidad es algo superior y roza el 60%.



Mazón, el tercero de la lista

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, también escala posiciones. Los valencianos le puntúan con una nota de 4,90, y el también líder del PP en esa provincia se coloca como el tercero con mejor nota, por detrás de Puig y el alcalde de València.

Peor parada sale Mónica Oltra. A la vicepresidenta y portavoz del Consell parece que le ha pasado factura la gestión de las residencias de ancianos y menores, y ocupa el la cuarta posición en el ranking de los más valorados (en 2019 se situó la tercera). Y eso que es una de las políticas más mediáticas y también de las más conocidas, dado que su popularidad supera el 78%. No obstante, desde que en el 2015 entrara en el primer Pacte del Botànic, la dirigente de Compromís ha ido perdiendo puntuación y los valencianos solo le otorgan un 4,85, lo que supone una nueva disminución en su descendiente trayectoria desde el resultado obtenido en el sondeo del 2016, cuando obtuvo un 5,42 y fue la política valenciana que logró una nota más alta.

De los diez políticos de la Comunitat por los que pregunta el sondeo de Invest Group, la alcaldesa de Castelló se sitúa justo en la mitad de la tabla. Los valencianos dan a la socialista Amparo Marco un 4,59, una nota que supone un significativo descenso respecto a la conseguida hace un año, cuando logró aprobar con un 5,05 y se situó a tan solo 6 centésimas del president Puig. No obstante, si los que puntúan solo son ciudadanos de Castellón, el resultado cambia y la alcaldesa de la capital de la Plana obtiene un 5,38.



Cantó deja la última posición

Por detrás de Amparo Marco se coloca Luis Barcala. El alcalde de Alicante, del PP, mejora algo su valoración respecto al año pasado y obtiene un 4,52. El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, también progresa y obtiene una calificación de 4,41 puntos, cifra que le aproxima a la que consiguieron sus antecesores en el partido, Antonio Montiel y Antonio Estañ.

Cierran la lista de peor valorados Toni Cantó y José María Llanos. El actor y síndic de Ciudadanos en Les Corts es conocido por ocho de cada diez valencianos (es el segundo más popular), pero a la hora de calificarlo la ciudadanía le da solo un 3,80, un resultado similar al del año pasado. No obstante, Cantó abandona la última posición (un puesto que había mantenido en los últimos dos sondeos), y ese lugar lo ocupa ahora José María Llanos, pese a que la formación de ultraderecha sigue creciendo en intención de voto. El portavoz de Vox en Les Corts obtiene un 3,73, un sustancial descenso respecto al resultado de la muestra del pasado año ( 4,24).

A José María Llanos solo le conocen el 17% de los valencianos pero no es, ni de lejos, el político menos popular. El ranking de la invisibilidad lo encabeza el presidente de la Diputación de Alicante (el 88% asegura que no le conoce), mientras que el segundo más desconocido es Luis Barcala.