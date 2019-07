India Heidemann: "La moda me ayudó a sentirme a gusto"

Tiene 21 años. Viene desde Valencia para participar en el certamen de belleza Top Woman 2019. Su sueño es seguir siendo modelo y posar para grandes firmas.

ENTREVISTA

P:¿Por que has decidido presentarte a Top Woman 2019?

R:Para vivir un experiencia nueva. Jamás pensé que viviría algo así.

P:¿Que esperas al participar en el cartamen de Marina d’Or?

R:Creo que es una gran oportunidad para que se me abran las puertas al mundo de la moda.

P:¿Como crees que ha de ser la chica del verano de «Mediterráneo»?

R:Extrovertida, divertida, amable, simpática, con presencia.

P:¿Como te describirías a ti misma?

R:Simpática, risueña, divertida, algo tímida y con ganas de comerme el mundo.

P:¿ Cuando empezó tu gusto por la moda?

R:A los 16 años me di cuenta de que no me gustaba mi imagen, mi presencia. Me di cuenta de que tenía que hacer algo, y la moda me permitió ser yo misma, expresarme y sentirme a gusto.

P:¿Estás nerviosa por participar en este evento tan importante?

R:Más que nerviosa estoy entusiasmada. Tengo muchas ganas de que llegue el día y desfilar en la pasarela de Marina d’Or.

P:¿Cómo crees que puedes ganarte al jurado en la gala Top Woman?

R:Siendo yo misma, sin duda.

P:Cuáles son tus puntos fuertes?

R:Mi forma de ser. Soy muy sociable, no me cuesta nada hablar con la gente y socializar.

P:¿Y los menos fuertes?

R:Soy demasiado sensible, lloro por todo y puede interpretarse como una debilidad.

P:¿Tienes previsto seguir trabajando como modelo o buscas centrarte en otra profesión con el tiempo?

R:Pienso seguir siendo modelo. Estoy luchando mucho para ganarme mi sitio en esta industria.

P:¿Has desfilado alguna vez de forma profesional?¿Para que diseñadores o para que campañas?

R:Si. He desfilado para la Escuela de Arte y Diseño de Barreira y para la feria de Valencia. Además, he posado para Dolores Cortés en un par de ocasiones.

P:¿Crees que Top Woman puede ayudarte a lanzar tu carrera como modelo?

R:Por supuesto. Todo lo que hagas en la industria de la moda, cualquier sesión o desfile te ayuda. Ganar Top Woman 2019 sería un puntazo.

P:¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

R:Leo mucho, salgo con mis amigos y monto a caballo.

P:¿Quién es tu apoyo más importante a la hora de realizar tus trabajos?

R:Sinceramente, mi padre. Él siempre me ha apoyado en todo esto.

P:¿Te has preparado de alguna forma especial para el evento en Marina d’Or?

R:He intentado comer sano pero la comida me pierde. He hecho lo que he podido.