Santa Isabel, la parroquia más joven de Vila-real

Llegado el mes de noviembre es momento de que la parroquia Santa Isabel de Vila-real celebre sus festejos anuales. Y este año serán todavía más especiales, no solo por estar condicionadas por el coronavirus, sino porque la iglesia celebra medio siglo de existencia, la «más joven» de las que existen en la localidad.

Nació, como recordó la presidenta de la Cofradía de Santa Isabel, Amelia Moner, «un 22 de noviembre de 1970» para atender las necesidades espirituales de la zona del Cedre. Y es que su primera ubicación fue en el actual Auditori Municipal --edificio construido a inicios de la década de 1930 como sede de Els XIII-- bajo la tutela del párroco Avelino Flors. El traslado a su ubicación actual en la calle Padre Luis María Llop --antes un matadero-- se produjo en 1989 con Vicente Manzanares al frente como cura. Con todo , se produjo otro cambio, el 22 de diciembre de 2002, para adoptar la distribución que se conserva ahora. Por aquel entonces el responsable espiritual era Juan Ángel Tapiador. «El altar lo han consagrado tres obispos», indica Moner.

Entre los aspectos más destacados de la labor durante estos años, la integrante de esta comunidad religiosa señala la procesión infantil y juvenil que organizan desde el año 2008.

Actos previstos

La programación de este 2020 no pudo comenzar con la romería de los más jóvenes al paraje del Termet como era habitual, por lo que, como alternativa, el viernes se celebró una Hora Santa con la participación del grupo Hakuna, que compone sus propios temas, de la parroquia del Salvador de Castelló. En concreto, las fiestas van oficialmente del 13 al 23 de noviembre. El primer viernes se estrenará el himno oficial del cincuentenario compuesto por dos integrantes del coro, Lourdes Pitarch (letra) y Delfín Pegueroles (música). Al finalizar, y en directo a través de Youtube, tienen previsto ofrecer el concierto de Nico Montero, artista que actuó ante el Papa Juan Pablo II en Cuatro Vientos e inauguró la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en 2011. La idea es instalar una pantalla en la parroquia y poder disfrutar de la actuación desde allí, pero todo dependerá de la evolución de las restricciones. «Nico no cobra por los conciertos, pero envía un cedé y destina los beneficios de la venta a financiar una casa para niños en riesgo de exclusión social en Cádiz», apunta Moner.

El día 21, después de la eucaristía, actuará el Coro Catedralicio de València y el 22, jornada en la que se cumplen los 50 años, el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, oficiará la misa solemne. El lunes 23 acabará la programación de actos con un recuerdo a los difuntos.

También han editado cobertores, mascarillas y los más jóvenes han trabajado en la realización de una tarta de poliespán con una decoración que alude al edificio. Hasta noviembre del próximo año, pretenden realizar cada mes alguna actividad siempre que lo permita el covid.

Así pues, prevén visitar a ambos patronos de la localidad, promover un concierto lírico a cargo de Javier Ibáñez y Vicente Fich, y otro a cargo de la Escolanía de la Virgen de los Desamparados, ahondar en la festividad de la Virgen de Lourdes por los enfermos y organizar unas conferencias sobre la Sábana Santa y el Santo Cáliz a cargo del Centro Español de Sindonología de València, que se prevé completar con una exposición sobre estas temáticas. La «ilusión», no obstante, sería poder viajar a Coimbra (Portugal) entre mayo y junio donde se encuentra el sepulcro de Santa Isabel.