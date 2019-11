De 'La Que Se Avecina' a Vila-real

El personaje de Alba Recio, hija transexual de Antonio Recio en la afamada serie de Telecinco La que se avecina, le ha dado proyección a una carrera escénica gestada a fuego lento y con paso firme. Porque Víctor Palmero (Onda, 1989) supo desde bien pequeño que quería ser actor. Desde ya mismo el ondense suma un nuevo plus a su prometedor horizonte cinéfilo: ser el Culpable de la 22ª edición del Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-real Cineculpable, que aterrizará en el Auditori del 25 al 29 de noviembre de 2019 dispuesto a seguir rindiendo culto al séptimo arte en pequeño formato.

La coordinadora del certamen, Sonia de la Vega, y la concejala de Juventud de Vila-real, Anna Vicens, han dado a conocer este lunes el nombre del encargado de apadrinar Cineculpable 2019 y de ponerse las

idiosincráticas esposas con las que el festival va esculpiendo año tras año su fructífero palmarés. Víctor Palmero, presente en su puesta de largo oficial como Culpable 2019, asume el reto en una edición que inicia ya su cuenta atrás con 345 cortometrajes presentados a concurso y un hilo conductor inspirado en las criaturas del cine de terror, como desvela el cartel que la ilustradora Laura Castelló ha construido a partir de Los Pájaros de Hitchcock.

Lo de esposarse a la edición más terrorífica del certamen de cortos es, dice Palmero, "un honor". Reconoce que ya desde pequeño sentía curiosidad por saber "qué sería eso de Cineculpable" cuando pasaba con sus padres por delante del grafiti del festival que hay en la ciudad, "y ahora no sólo lo sé, sino que voy a ser el Culpable de este año". "Me hace mucha ilusión porque además me siento identificado con ese punto canalla e irreverente de Cineculpable. ¿Qué otro festival puede presumir de premiar a los seleccionados con unas esposas? ¡Es genial!", afirma.

Palmero ha destacado durante su intervención el "buen momento de creación" que atraviesa el panorama audiovisual valenciano ligado a la apuesta de la nueva televisión autonómica. "Veo un esfuerzo alucinante por parte de las productoras y profesionales de nuestra tierra, veo creatividad con pocos medios y presupuestos ajustados... y sí veo un repunte de nuestra profesión tras los años de cierre de Canal 9. Espero que el público sepa verlo y valorarlo también", indica.

La concejala de Juventud ha reseñado que es "un placer para la ciudad que un actor de la tierra sea este año el Culpable" y ha recordado que Palmero ha recibido amenazas por el papel de transexual en La que se avecina, unos hechos que "condena profundamente" el consistorio vila-realense, "que siempre ha mostrado su apoyo al colectivo LGTBi".

Para Sonia de la Vega, que Víctor Palmero, "un actor de nuestra provincia con una proyección nacional tan importante como la suya, sea Culpable es lo más deseable en nuestro festival. Cineculpable es un certamen internacional pero lo nuestro es lo nuestro y nos gusta apoyar a los realizadores, técnicos y actores de aquí igual que nuestro festival se siente arropado por ellos", ha indicado.