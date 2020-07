Vila-real mantendrá la Murà cerrada al tráfico durante todo el verano

El tramo de la Murà, entre la avenida del Cedre y la calle Ramón y Cajal, que fue cortado al tráfico durante el estado de alarma, seguirá siendo peatonal todo el verano en Vila-real. Así lo indicó este martes el alcalde, José Benlloch, en el transcurso del pleno ordinario de junio, que arrancó algo más tarde de lo previsto por fallos técnicos --fue nuevamente telemático--- y en el que los ruegos y preguntas, con sus respuestas, ocuparon gran parte de la sesión.

Diversos fueron los planteamientos de la oposición respecto a mantener la prioridad para peatones en este espacio. Después de que algunos vecinos hayan manifestado su malestar por el cierre, el munícipe insistió en que Vila-real necesita espacios para la ciudadanía que permitan «esponjar la actividad» de la plaza Major.

Por ello, la Murà podría albergar paradas del mercado ambulante cuando regrese a la zona centro --ya que, previsiblemente, continuarán vigentes las medidas de distanciamiento social-- o actos culturales, tal como avanzó el primer edil. «Cuando acabe el verano, haremos una reflexión sobre si debemos ampliar más tiempo esta medida», aseveró el alcalde, que volvió a remarcar que es la opción por la que apuesta, aunque escuchará las propuestas del resto de partidos, los vecinos y los establecimientos de este tramo. En ese sentido, desde el PP, la edila Gema Ferreres también se interesó en saber si se ha realizado un estudio del cambio de direcciones de los viales colindantes para favorecer la circulación.

Actos adaptados

Otra de las preguntas, de Compromís, abordó la celebración, o no, de las fiestas patronales previstas para el mes de septiembre. «Trabajamos al máximo para hacerlas, es nuestra voluntad, porque nos las creemos y por eso vamos a esperar hasta el último momento. Si no se hacen, será porque no nos dejan», dijo tajante Benlloch, quien matizó que, en caso de poder celebrarse, serán adaptadas a la situación sanitaria actual.

Por otro lado, el pleno dio luz verde a que Vila-real se adhiera a la red de entidades locales para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. «Reivindicamos que las políticas públicas de innovación se constituyan como motores fundamentales de crecimiento, productividad, bienestar e inclusión», explicó el edil socialista Diego Vila.

Por su parte, el PP se congratuló por el apoyo a una moción que insta al Gobierno central a que garantice los recursos suficientes para que el consistorio pueda pagar la renta mínima vital. «Esta ayuda deben tramitarla los ayuntamientos y, por ello, deben dotar de más recursos a la Administración local para que puedan resolverlas», argumentaron.

Permitirán celebrar bodas gratis en el Convent Espai d’Art

La junta de gobierno local aprobó también habilitar el edificio del Convent Espai d’Art como espacio para la celebración, de forma temporal, de matrimonios civiles de manera gratuita. Dado que el salón de plenos del ayuntamiento está de momento inhabilitado para estos eventos debido a la situación derivada de la crisis sanitaria, garantizan así un recinto municipal sin ningún coste para los contrayentes. Esta decisión no afecta al resto de espacio que albergan enlaces.