Calleja: "En casa ya no se pueden escapar más puntos"

Javi Calleja, entrenador del Villarreal, ha declarado este viernes que están presionados desde hace tiempo por no ganar en su estadio en LaLiga y que deben de "tener confianza" porque "en casa ya no se pueden escapar más puntos".

"Debemos saber convivir con la presión y hacer un buen encuentro", señaló Calleja, que afirmó que deben salir tranquilos en su estadio. "Ya no va lo del partido a partido, es jugada a jugada, donde debemos dar el máximo", añadió.

Según el técnico, el descanso liguero por los compromisos de las selecciones les "ha servido para recuperar a algún jugador, para hablar, para pulir errores y para afrontar el partido de la mejor manera posible". Calleja apuntó que los jugadores internacionales que han jugado con sus respectivas selecciones -Toko Ekambi, Funes Mori y Chukwueze- han llegado "tras viajes largos y haber jugado mucho" en el caso de los dos primeros y que por su parte, Chukwueze ha llegado "fresco y bien".

El entrenador madrileño no dio lista de convocados porque prefiere "esperar a última hora para ver cómo están los jugadores" y no dar pistas a su próximo rival, el Real Betis, que "tiene unas señas de identidad muy claras y que no van a cambiar. Espero un rival que quiera el balón y mantenga posesiones largas, pues son el mejor equipo en LaLiga en eso", comentó Calleja, que añadió que "lo hicieron en Barcelona y lo harán aquí".

Ante la recuperación de algunos jugadores, Calleja aseguró que podrían contar con Javi Fuego para la lista de la semana que viene. Respecto a Bruno Soriano son optimistas y cautos y espera que "dentro de poco" pueda estar con ellos