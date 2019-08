Rubén Peña: "No me fío de los equipos recién ascendidos"

Rubén Peña es uno de los estandartes del nuevo orden del Villarreal. Currante del fútbol, pero suficientemente preparado para asimilar el fútbol que agrada a Calleja. Lateral de largo recorrido, que pone unas 'roscas' con las que sueñan los delanteros centro y con un gen competitivo por encima de la media. El Villarreal efectuó una fuerte inversión para traérselo del Eibar, pero nunca ocho millones parecen mejor invertido. La defensa del Villarreal se ha renovado cuantitativa y cualitativamente. A cinco días del inicio de la competición, Rubén Peña muestras su esperanza de que empieza un nuevo Submarino.

ARRANQUE DE LIGA

"Todos estamos esperando que llegue el arranque de la liga, hemos tenido una buena pretemporada, nos hemos adaptado bien a lo que quiere el entrenador y estamos preparados para el campeonato. El Villarreal tenía muy claro que me quería aquí y me lo demostraron desde el primer momento. Estoy muy agradecido por el interés y espero poder devolver esa confianza en el campo".

MOLESTIAS FÍSICAS SUPERADAS

"Las dos primeras semanas las completé bastante bien, pero tras el partido con el Levante tuve problemas con la rodilla, se me inflamó un poco y no tenía todos los grados en la hiperextensión, por lo que decidieron que debía llevar un camino más lento y trabajar con más tranquilidad. Pero ya llevo una semana y media trabajando bien y no me ha vuelto a molestar, hemos trabajado bien y ya estoy con buenas sensaciones de cara al inicio del campeonato".

PRÓXIMO RIVAL: EL GRANADA

"Se trata de un recién ascendido, algo que ya hice la temporada pasada con el Huesca y acabamos perdiendo en Ipurúa. Tengo la lección bien aprendido, ellos van a venir con mucha hambre e ilusión, por lo que nos vamos a encontrar un rival muy intenso y con las ideas muy claras".

ESTILO DE JUEGO

"El Villarreal posee una idea de juego asociativo, de mimar el balón, pero siendo verticales y con llegadas. Debemos ser impredecibles y con varias alternativas de juego, debemos ser un equipo complicado con muchas alternativas, un equipo que el rival nunca sepa lo que vayas a hacer".