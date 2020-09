Unai Emery: "Somos aspirantes a dar la sorpresa ante el Barcelona"

Jugar en el Camp Nou siempre es especial para todos los equipos por la grandeza del estadio --ahora sin público-- y por la entidad del rival. Pero, si a esos dos factores se suma el hecho de que nunca se ha conseguido salir airoso de los enfrentamientos a domicilio contra el todopoderoso FC Barcelona, el choque adquiere una mayor relevancia si cabe. En este sentido, Unai Emery no descarta ningún resultado en la visita de este domingo del Villarreal CF al feudo azulgrana.

«Cada partido es una oportunidad. Somos aspirantes a dar la sorpresa en el Camp Nou mediante una preparación con brillo y eficacia. Lo veo como una oportunidad y debemos de creer en ello», conenzó diciendo el técnico de Hondarribia, quien explicó que no cree que la polémica que gira en torno al club durante todo el verano --marcado por la no salida de Messi del equipo, la petición de una moción de censura al presidente Bartomeu y de la reciente marcha de Luis Suárez al Atlético de Madrid-- le vaya a pasar factura a su oponente en esta jornada.

«Estoy analizando cómo juega el Barcelona y, bajo el análisis de estos tres partidos de pretemporada, veo un once con la misma defensa y la titular, con De Jong y Busquest, con Ansu Fati y Dembelé, con el regreso de Coutinho, con Griezmann que es muy desequilibrante y con Messi. Yo me centro en el juego y con esos jugadores, y veo a un equipo de gran nivel, independientemente a las circunstancias externas que creo no van a influir», aseguró.

Emery conoce muy bien a un Barcelona que, hasta la temporada pasada, jugaba casi de memoria. En este sentido, el técnico del Submarino prosiguió su análisis dejando claro que «las conexiones de Messi en el campo y las opciones individuales, sabemos que son decisivas. Ya sea con sus disparos y sus combinaciones con Alba, con Sergi Roberto, con Griezmann, o cualquier otra. Es un jugador que siempre desequilibra, y eso es algo que va a estar seguro. Por lo que trabajamos para poder minimizarlo, pero sigue siendo un jugador muy desequilibrante».

Pese a todo, Emery tiene ilusión por conseguir los tres puntos y lanzó un mensaje motivacional al vestuario: «Vamos a intentar imponer nuestros momentos de dominio, ser capaces de ganar duelos y de atacar sus espacios, esas serán las claves. Debemos hacerlo con mucha agresividad y mucha eficacia. Hemos trabajado muy bien y me da tranquilidad el trabajo y la respuesta del equipo de cara a este partido».

La secretaría técnica del Villarreal sigue peinando el mercado en busca de algún futbolista que complete su plantilla. Hasta el 5 de octubre hay tiempo y Emery reconoció que, aunque está contento con los jugadores con los que cuenta, no descarta que pudiera incorporarse un nuevo central al primer equipo. «El mercado está abierto y debemos estar pendientes, estoy contento con la plantilla y eso me hace estar tranquilo. Es verdad que tenemos el debate del central, contamos con efectivos (Albiol, Pau, Funes Mori y Chakla), pero ahí si se da una posibilidad seguimos abiertos a ello», concluyó el entrenador del Villarreal en la antesala del encuentro del Submarino con el Barcelona.