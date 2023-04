Encontrar pareja es una de las mayores preocupaciones para muchas personas, y el no hacerlo puede ser para ellas causa de ansiedad y depresión. Es el caso de una joven, Pilar Pérez, que se ha hecho famosa en TikTok por un vídeo en el que aparece hablando con su madre y en el que le muestra su angustia por no tener novio.

El vídeo bascula entre la pena y el humor. Un ejemplo de lo primero es la respuesta a la pregunta que le hace su madre: “¿Para qué lo quieres?”. “Porque estoy más sola que la una, mamá”, le responde. Un ejemplo de lo segundo es una de las frases que pronuncia mientras está llorando: “Ay, Dios mío, me voy a quedar sola con 7 gatos”. “Bueno, gatos no porque no me gustan, perros mejor”, rectifica poco después.

La opinión de los usuarios

El vídeo, que fue grabado el pasado 23 de marzo por la prima de la protagonista, Pilar --quien no para de reírse--, es todo un éxito en TikTok y acumula millones de visualizaciones. Ya también de comentarios de los usuarios.

Hay algunos que se toman muy en serio el sufrimiento de Pilar: "La chica es súper linda, deberíais cuidarla más, tiene un problema de depresión aunque se lo tome con humor cuando llore, necesita ayuda", opina Tayron MRF.

Claro que hay otros que le ven el lado gracioso al asunto, como culebra: "Me gustaría conocerla, tiene que ser un show estar con ella".