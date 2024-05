Altura prioriza que la Residencia de Mayores sea pública

La alcaldesa de Altura, Rocío Ibáñez; la concejala de Bienestar Social, Sara Torrejón, y el teniente de Alcaldía, Tomás Mínguez, se han desplazado hasta Valencia para tratar con la directora general de Infraestructuras Sociosanitarias el anteproyecto de la Residencia para Mayores de Altura.

Según han explicado desde el consistorio a través de sus redes sociales, desde la Dirección General se les ha transmitido que aún no han podido revisar la última versión del anteproyecto, que se envió el pasado mes de septiembre, "por lo que no han podido decirnos si está correcto o hay que volver a plantear una modificación, como han hecho ya en dos ocasiones", apuntan.

También se ha comunicado a los representantes municipales que la Residencia para Ancianos de Altura no cuenta con ningún tipo de presupuesto para 2024, y en principio tampoco para el año 2025, por lo que, una vez le den el visto bueno, el anteproyecto "quedará aprobado pero a priori, a no ser que se reciba algún tipo de financiación, no se plantea por parte del Gobierno Autonómico consignar ninguna partida presupuestaria para construir el edificio a corto plazo", indican las mismas fuentes.

Cesión del solar

Asimismo, la Conselleria ha planteado al Ayuntamiento la posibilidad de "ceder la propiedad del solar para que sea una empresa privada la que construya y gestione la residencia en terreno municipal, y que sea una residencia público-privada, es decir, una residencia privada financiada con fondos de la Generalitat y con plazas públicas y privadas coexistiendo". En este sentido, desde el consistorio han afirmado que "estudiaremos la propuesta de la Dirección General, pero seguimos manteniendo nuestra postura de que la residencia de Altura debe ser pública, tal como se preveía en el Plan Convivint".

Tras tratar estos dos asuntos, tanto la Directora General como el equipo de gobierno se han emplazado a realizar una reunión hacia finales de año para evaluar el anteproyecto tras las modificaciones que puedan querer incorporar desde el servicio técnico de Conselleria, así como para "volver a reivindicar que la Generalitat dote económicamente el proyecto en 2025, algo que haremos de manera incansable hasta que consigamos que la residencia sea una realidad", han manifestado desde el equipo de gobierno.