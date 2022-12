Las nuevas divas del cine son hijas del terror y el fantástico

A las actrices de moda les gusta el terror. O al terror le gustan las actrices de moda. Ambas opciones son ciertas y válidas. Los últimos años se está dando un fenómeno muy curioso y sin precedentes: las actrices del momento tienen una vinculación muy estrecha con el cine de terror y el fantástico. Tiene que ver con la abundancia de propuestas de esos géneros y su arrolladora entrada tanto en el mainstream como en un circuito de festivales. También con la aparición de nuevos autores con predilección por esos géneros, la consagración de otros (al manejarse en películas más caras cuentan con actrices reconocidas) y la tendencia cada vez mayor al fantástico y al terror de autores que se movían en otros terrenos. Pero, sobre todo, guarda relación con la intuición que lleva a estas actrices a protagonizar esas películas.

Mia Goth, Anya Taylor-Joy, Jenna Ortega, Florence Pugh y Kristen Stewart son, sin duda, las intérpretes jóvenes que mantienen secuestrada la atención mediática, además de repartirse los proyectos más potentes. Y o fueron descubiertas en películas de terror (y fantásticas), o son asiduas a ellas, o algunos de los personajes clave (y escenas más emblemáticas) de sus filmografías están en películas de esos géneros. Han sido reinas del grito y 'final girls' (la chica final es la última que muere en una película de terror) y entre todas suman brujas, psicópatas, fantasmas, vampiras, doctoras chifladas y chicas con poderes.

Popularidad 'mainstream'

Lo inaudito es que la popularidad de estas actrices no es de nicho, no son sólo famosas entre los fans del terror y el fantástico (cosa que sí les sucede, por ejemplo, a las también magníficas Maika Monroe o Riley Keough). Su alcance es mucho más amplio: protagonizan editoriales de moda, son el centro de atención en festivales de cine, deslumbran en alfombras rojas y galas, tienen tanto interés para la prensa cinematográfica como para la del corazón y sus apariciones (dentro y fuera de la pantalla) se viralizan. Un ejemplo de esto último es la infinidad de memes con imágenes de Florence Pugh en 'Midsommar' (2019), la película de terror de Ari Aster, en las que grita desconsolada o está encerrada en una montaña de flores. Pero también es un ejemplo el viral de la actriz paseándose risueña por el festival de Venecia con un Aperol Spritz en la mano, cumbre de la mediática controversia de su relación con Olivia Wilde durante el rodaje de 'No te preocupes, querida' (2022), otra película de género fantástico.

El caso de Jenna Ortega también es ilustrativo del interés mediático y en línea de estas actrices. La intérprete, considerada un nuevo icono del cine de terror entre los fans del género por sus intervenciones en 'Scream' (2022) y 'X' (2022), salta de forma arrolladora al mainstream al encarnar a Miércoles Addams en la serie de Netflix. El baile que Ortega se marca en el cuarto capítulo, al que Gia Kourlas, la crítica de danza de 'The New York Times', dedicó un magnífico artículo, además de viralizarse se ha convertido en una sensación en TikTok, donde cientos de chavales recrean sus movimientos.

Arrolladoras e icónicas

Son actrices con historias profesionales y personales distintas. Aunque también han hecho películas de otros géneros, incluso han explotado al gran público con propuestas de otra naturaleza Ortega, Mia Goth y Anya Taylor-Joy son las que parecen tener una inclinación más natural hacia el terror. Quizá fue su personaje en la serie 'Gambito de dama' (2020) el que la descubrió al gran público, pero Anya Taylor-Joy ha participado, entre otras, en 'La bruja' (2015), las películas de M. Night Shyamalan 'Múltiple' (2016) y 'Glass' (2019), 'El hombre del Norte' (2022) o la recién estrenada 'El menú' (2022), y se ha puesto a las órdenes de George Miller para encarnar a la protagonista de Furiosa, la esperada precuela de Mad Max: Fury Road (2015).

Mia Goth, por su parte, ya se reafirmó con sus estilismos en la promoción de 'Pearl' (2022) como la gran dama del terror que es: en la alfombra del festival de Toronto apareció vestida de encaje y con un velo negro cubriéndole el rostro. La actriz ha intervenido en 'La cura del bienestar' (2016), 'El secreto de Marrowbone' (2017), 'Suspiria' (2018), 'High life' (2018), 'X' (2022) y 'Pearl' (2022). Y entre sus nuevos trabajos figuran 'MaXXXine', del mismo universo que estas dos últimas, e 'Infinity pool', lo nuevo de Brandon Cronenberg.

Pero la vinculación al género de estas actrices no es sólo cuestión de cantidad, sino de entrega. Las actrices citadas en este artículo han compuesto personajes clave del cine de terror del siglo XXI, apoyados en muchos casos en escenas que pasarán a la historia del género. El monólogo de Goth en Pearl sólo puede partir de una comprensión y una devoción absoluta por el género. Y lo mismo sucede con la ascensión de Thomasin (Anya Taylor-Joy) en 'La bruja' (2015) o la escena del llanto de Dani (Florence Pugh) en 'Midsommar'. El caso de Kristen Stewart es más particular. Estos años se ha convertido en musa del cine de autor al trabajar con cineastas como Olivier Assayas, Kelly Reichardt y Pablo Larrain, pero no hay que hacer mucha memoria para recordar que el origen de su fama está en 'Crepúsculo' (2008), una de las sagas fantásticas más populares de las últimas décadas, que ha hecho todo tipo de incursiones en el fantástico (de 'Jumper' de Doug Liman a 'Personal shopper', la película de fantasmas de Assayas) y que hace nada la vimos como una versión femenina, puro siglo XXI, de Igor (el ayudante del villano en una película de terror) en 'Crímenes del futuro' (2022), lo nuevo de de David Cronenberg.

Aún es pronto para saberlo, pero la interpretación de Ester Expósito en 'Venus' (2022), lo nuevo de Jaume Balagueró, también parece insinuar la atracción natural de la actriz por el cine de terror. Estas mujeres son (y no están todas) las herederas de Mia Farrow, Jamie Lee Curtis, Ellen Burstyn o Shelley Duvall, y encima brillan todas al mismo tiempo.