¿Quién no ha utilizado Tripadvisor para elegir un restaurante cuando va de viaje? La plataforma nos da pistas sobre cuáles pueden ser las mejores opciones gastronómicas en un lugar. No solo eso; si buscamos un sitio económico nos dirá los que tienen la puntuación más alta, al igual que si queremos uno con terraza, o de cocina local, o de platos exóticos, o con entrega a domicilio.. Pero, en definitiva, poniendo como referencia Los mejores restaurantes de la provincia de Castellón, estos son los diez más valorados a día de hoy. ¿Estás de acuerdo?

10. Restaurante Argenta (Peñíscola)

Inaugura el top ten un restaurante situado en la playa Norte de Peñíscola, en el que se come bien "a un precio la mar de asequible", como indican en la web del establecimiento. Su oferta es la propia de los locales de la zona, basada en la cocina marinera. "Argenta es una parada obligatoria", indica en su crítica el usuario Predin.

9. La Farola (Altura)

Un restaurante que es uno de los imprescindibles para los foodies de la provincia desde hace ya varios años. Su cocina sabe combinar las preparaciones tradicionales con toques contemporáneos, que derivan en platos siempre originales. Carlatagn, que escribe desde Tarragona, lo tiene claro: "Impresionante".

8. Le Bistrot (Castelló)

Le Bistrot ostenta la etiqueta Bib Gourmand, un paso por debajo de la estrella, que acredita a los sitios en los que se come muy bien a un precio moderado. Situado en una zona muy céntrica de Castelló, en la calle Temprado, tiene entre sus especialidades platos de inspiración asiática o alguna tapa ya clásica, como la ensaladilla rusa ahumada. "Es un restaurante para dejarte llevar", indica Rox Ortiz.

7. La Vinya (Vilafamés)

El restaurante está situado en el casco antiguo de Vilafamés y en él se puede "disfrutar de tapas contemporáneas y buenos vinos locales", en palabras de sus responsables. Ideal tanto para un bocado rápido como para una comida más reposada. "El restaurante con buena ubicación en Vilafamés, la comida exquisita, con un trato del personal súper familiar y amable", detalla Vega L, que le da cinco estrellas.

6. Bar Muralla & Tasca Al Masset (Peñíscola)

En el casco antiguo de Peñíscola y con unas vistas privilegiadas está este enclave especializado en cocina marinera que, como peculiaridad, no hace reservas. El pulpo encebollado es una de sus especialidades. La usuaria Carmela S dice: "No nos cansamos de repetir, cuando visitamos Peñiscola no buscamos otro sitio".

La marca Asoko lleva su cocina japonesa a Onda, Vinaròs, Benicàssim, Puerto de Sagunto y Vila-real, con este último restaurante como el preferido entre los usuarios de Tripadvisor. Especializado en comida japonesa, ofrece clásicos como las gyozas, makis, niguiris, temakis... Óscar M señala: "Recomendado si eres un Japolover... ¡y si no lo eres!".

4. Goa Cocina India (Peñíscola)

Otro restaurante de Peñíscola en el top ten. Pero en este caso nada de arroces, suquets o mariscos, por mucho que esté junto a la playa sur: aquí se pide chicken tikka masala, papadams o currys. Y a juzgar por las valoraciones que obtiene, se come muy bien. Así lo acredita Daniel B, porque "nada de lo que nos pusieron era una pizca menos que perfecto". Ahí queda eso.

3. El Pescador Ermitaño (Peñíscola)

Los responsables del Pescador Ermitaño prometen "trasladarte a un lugar emocionante y único". Ponen el listón alto, pues, aunque parece que las valoraciones de Tripadvisor les están dando la ración. De nuevo, un restaurante de comida marinera: arroces, pulpo, sepia, calamares... Está situado en la muy turística avenida del Papa Luna. Desde Logroño, Stephanie A. le da cinco estrellas y concluye: "No te lo puedes perder".

2. Temprado 19 (Castelló)

No lleva demasiado tiempo abierto, pero ya se ha hecho un hueco en esta privilegiada lista desde la calle que le da nombre, en la capital de la Plana. Ideal tanto para tapear con un vino como para sentarse a comer, con una cocina tradicional pero actualizada, y toques exóticos como el pan brioche en brasa con cangrejo o los mejillones al curry. Para Cardenal Centolla, "visitarlo es acertar".

1. Izakaya (Castelló)

El mejor restaurante de Castellón según los usuarios de Tripadvisor se ubica en la capital de la Plana, también en la calle Temprado, como Le Bistrot (número 7) y Temprado 19 (número 3). Si se fían de la plataforma, por tanto, no deberían dejar de pasarse por allí. Izakaya es una pequeña taberna japonesa que sienta a los clientes alrededor de una barra y que ofrece un menú degustación basado en la brocheta, aunque también tiene otras especialidades como noodles o gyozas. El chef es el encargado de presentar cada uno de los platos, explicando de dónde provienen y cuál es su historia. Para Discover783155 fue como "viajar sin billete", ya que se sintió "en el corazón de Tokio".