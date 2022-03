Es una de las bebidas más populares y consumidas del mundo, pero por sus propiedades no está indicada para todo el mundo. El café es un ritual obligado para millones de españoles cada mañana y en las sobremesas. Pero si sufres, por ejemplo, de hipertensión o de trastornos del sueño quizá no sea la opción más indicada. Si el médico te ha advertido que dejes o reduzcas al máximo el consumo de café, no te preocupes. Hay vida después de la cafeína. Puedes pasarte a la bebida que está de moda: la achicoria.

La achicoria es una planta a la que se le atribuyen propiedades medicinales. Es rica en vitaminas y minerales, tiene componentes antioxidantes y es beneficiosa para el sistema digestivo. Algunos estudios indican que también puede ayudar a reducir el nivel del colesterol en la sangre. Por todo ello, y por su sabor amargo, lo más popular es su uso como sustituto del café. Además no tiene cafeína, por lo que no es estimulante y no contribuirá a que aumente tu estrés. Así, en Mercadona podrás encontrar un bote de cereales solubles con achicoria de la marca Hacendado. Mejor para la salud... y el bolsillo El bote que la cadena de supermercados tiene a la venta trae 150 gramos y sirve para unas 50 tazas. Los ingredientes de esta bebida soluble son: cebada (50%), malta (30%) y achicoria (20%). Este producto destaca por su alto contenido en fibra y, según su información nutricional, no tiene ni grasas ni ácidos grasos saturados. Por cada ración de este producto (unos tres gramos), tiene 2,39 hidratos de carbono, de los que 0,47 son azúcares, 0,28 gramos de fibra alimentaria y 0,15 de proteínas. El precio del bote es de 1,80 euros. Cómo preparar la achicoria La preparación es tan simple como la de cualquier café soluble que existe en el mercad. Solo tienes que añadir una o dos cucharadas de achicoria en una taza y, a continuación, echar agua o leche caliente. Puedes endulzar al gusto con azúcar o edulcorante, pero hay quien prefiere hacerlo con miel o incluso con canela.