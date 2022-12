Cuando hablamos de almuerzos en Castellón uno de los puntos de visita obligados en la provincia es el Florida de Almassora. Quien ha probado su bocadillo de secreto con huevo frito y berenjena rebozada en tempura, su pulpo encebollado o su carajillo puede dar fe de ello.

José Escorihuela, propietario de este templo del ‘esmorzaret’, nació hace 53 años en el pequeño municipio turolense de Villarluengo, pero con cinco años se trasladó junto a su familia a Almassora. Cuando apenas contaba con 16 años, concretamente el 1 de septiembre de 1986, comenzó a trabajar como camarero en el Bar Restaurante Florida… y ahí sigue hoy, aunque como propietario. “Los dueños entonces eran Manolo y Mercedes, pero a los seis meses le alquilaron el bar a José Villanueva, con el que estuve trabajando como empleado hasta el 92, cuando formé una sociedad con él. Después de 22 años y medio siendo socios en 2014 se desvinculó y ya me quedé solo”, descubre el propietario del popular establecimiento.

En la actualidad José sirve junto a otros seis empleados desayunos, almuerzos y comidas. “Yo estoy más en sala que en cocina, pero siempre me ha gustado estar encima de todo para que salga como quiero”, confiesa, al tiempo que señala la fidelidad de sus clientes: “Nos viene gente que está aquí antes de que estuviera yo”.

Clientes VIP

En el Florida conviven a diario comensales de todos los estratos sociales así como rostros conocidos de la pantalla como el actor Miguel Ángel Silvestre, el pintor Juan Ripollés, el mago Yunke o incluso Nacho Guerreros –Coque en ‘La que se avecina’-. A este templo del buen yantar, que despacha cada sábado más de 120 almuerzos, acuden de lunes a sábado desde todos los puntos de la provincia: “Abrimos de 7 a 16, excepto los sábados, que cerramos tras los almuerzos”.

En cuanto a precios, José desvela que “se cobra en función de lo que se pide”, en referencia de que no hay un precio fijo, puesto que no es lo mismo pedir un rodaballo o un chuletón de vaca madurada que medio bocadillo de tortilla, aunque sí lanza un precio medio por ‘esmorzar’: “Por medio bocadillo de secreto con huevo y berenjena, el más pedido, un plato con olivas y guindillas que va de serie, un refresco o cerveza y un carajillo pedimos 8 euros. El menú del día para comer vale 12,50 e incluye primer plato, segundo, postre y bebida”.

Cantidad y calidad asegurada

Al margen del citado y célebre bocadillo de secreto, otro de los más solicitados es todo un clásico: “El de jamón serrano de Teruel, que cortamos al momento. Los hay que lo piden todos los días. También es famoso el de ‘tonyina de sorra’ –lomos de atún en salazón- con rodajas de tomate natural”.

En cuanto a las múltiples y diversas raciones que podemos encontrar en la barra del Florida, José subraya “el pulpo encebollado, que es el plato estrella; el bacalao frito, que también gusta mucho; el lomo con salsa de tomate, que encanta sobre todo por la salsa, a pesar de que la hacemos solo con tomate muy bien frito a fuego lento; el pisto y el pisto divino, que es igual que el pisto de magro de cerdo, tomate, pimiento, cebolla y berenjena, pero con un huevo frito”.

Seguimos para bingo a la hora de hablar de las raciones del popular bar restaurante almassorí: “También gusta mucho nuestro all i pebre de anguila, las mollejas de cordero fritas con ajos tiernos, sardinas en escabeche o sangueta con cebolla”. El propietario del establecimiento descubre también el éxito de su tempura, que utiliza a la hora de rebozar calamares o berenjenas: “La hacemos con una harina especial y la trabajamos con cerveza, sin agua”.

Menú y carta

Podemos asegurar que quien almuerza en el Florida no come en el Florida, pues sus bocadillos y raciones dejan poco espacio para repetir avituallamiento un par de horas después. Además sus comidas, apuestes por el menú o la carta, tampoco dejan indiferente al paladar más exigente. “Entre los primeros tenemos desde sopa a hervido, pasando por ensalada o entremeses, y después variamos a diario entre lentejas, garbanzos, alubias, guisados de patata, canelones, macarrones, paella o arroz al horno. Entre los segundos están fijos el bistec de ternera, lomo fresco a la plancha, huevos fritos con jamón, butifarra catalana con alubias, merluza a la plancha y sepia; y vamos variando entre ternera guisada, solomillo o magro braseado al horno con setas, all i pebre de raya…”. Destacar también para los más golosos los postres, todos caseros, entre los que destaca la tarta de requesón de Almassora.

En caso de que el cliente pida la carta destacan pescados y mariscos frescos como quisquillas al ajillo, galeras, zamburiñas, tellinas, mejillones, boquerones fritos, atún rojo, rodaballo, bacalao o pulpo a la gallega: “Cuando nosotros empezamos a preparar así el pulpo, con su tabla de madera como en Galicia, creo que no lo hacía nadie en la provincia”. No podemos obviar tampoco su chuletón de vaca gallega con tres o cuatro semanas de maduración o su importante bodega de vinos con más de 120 referencias. Casi nada.

El mejor final posible

¿Y qué pasa con el carajillo del Florida? Pues que sin miedo a equivocarnos podemos decir que se encuentra entre los mejores de la contornada. José Escorihuela, por vez primera se atreve a destapar el secreto del éxito de esta autóctona pócima que sirve para rematar de la mejor forma el mejor almuerzo: “Lo más importante es que lo quemamos al momento, que en muchos bares ya no lo hacen así; queman el ron por la mañana en un perol y no es lo mismo. Eso es imprescindible porque al borbotear el ron o el coñac junto al azúcar deja en el borde del vaso una fina capa que recuerda al caramelo, lo que aporta un dulzor muy característico”.

Desvelado el misterio pasamos a los ingredientes: “Le ponemos una ramita de canela, pero no grande para que no se apodere del sabor, y también limón y un granito de café”. Eso sí, ojo a los principiantes porque sin ser un deporte de riesgo, sí hay que prestar atención: “Recuerdo una camarera que en su primer día se quemó la melena preparando un carajillo. Por suerte todo quedó en un susto, pero hay que ir con cuidado”.