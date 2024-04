Con la participación de más de 20 expositores, el evento destaca las librerías locales y comercios especializados de la ciudad en cómics, libros infantiles y juveniles. Es una oportunidad única para explorar la alta calidad del cómic local, junto con algunas de las publicaciones más destacadas a nivel nacional.

📅 Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 | 🕜 A partir de las 10:00 horas | 📍 Plaza Mayor Castelló | Más información

Música

Después de diez años de trayectoria y tres discos a sus espaldas, The Limboos presentan su cuarto disco "Off The Loop", marcando una nueva etapa donde exploran una amplia gama de influencias musicales. La banda promete sorprender en sus actuaciones en vivo, demostrando su evolución y versatilidad musical.

📆 Viernes 19 | 🕜 19:30 horas | 📍 La Bohemia Culture Club Castelló | 💰 16 €

Jamie 4 President, conocidos por su estilo punk rock y power pop, han evolucionado en su último disco "It Bites", donde incorporan elementos de los ochenta como teclados, manteniendo su energía característica pero explorando nuevos sonidos. + Falso Nueve son sonido directo a tu cerebro, gran interpretación vocal, afilada guitarra, perfecto ritmo y arrebatadora melodia. Emocionante punk rock.

📆 Viernes 19 | 🕜 20:00 horas | 📍 Because Castelló | 💰 8-10 €

Llega a Castelló una leyenda del punk como son los OstiaPuta en su gira de regreso a los escenarios y despedida después de 40 años en la escena musical. Los acompañan Loncha Velasco que combina rap y metal en su música. Sus influencias van desde el rap de Def Con Dos y Narco hasta el rock de Motörhead y Lamb of God, creando un estilo único que abarca protesta social y fiesta desenfadada.

📆 Viernes 19 | 🕜 20:00 horas | 📍 Pub Terra Castelló | 💰 13-16 €

La mítica banda punk Malos Vicios llegan junto a Akra a Betxí en el que será el primer concierto que hacen sin Lluís a los mandos de la batería.

📆 Sábado 20 | 🕜 18:00 horas | 📍 Malànima Betxí | 💰 12-13-15 €

Un tributo a Barricada por parte de Animal Caliente llevará a los más rockeros a revivir los grandes clásicos de la banda navarra.

📆 Sábado 20 | 🕜 19:00 horas | 📍 Because Castelló | 💰 10 €

Libre. Nino Bravo 100% a capela. Un recorrido por sus 61 canciones en solo 90 minutos. Un show divertido y fresco en el que te cantarás encima.

📆 Sábado 20 | 🕜 19:00 horas | 📍 Palacio de Congresos Peñíscola | 💰 10 €

Teatro

La danza moderna llega a Castelló de la mano de Sharon Fridman que presenta 'Go figure' en el Paranimf, protagonizado por el bailarín Shmuel Dvir Cohen, junto a Tomer Navot y la música de Noam Helfer. La obra destaca la libertad del cuerpo y busca equilibrio y belleza.

📆 Viernes 19 | 🕜 19:30 horas | 📍 Paranimf Castelló | 💰 6-8 €

'Mitad y Mitad' una comedia de dos hermanos, una la herencia y mucha mala leche. Dirigido por Susana Borderia.

📆 Sábado 20 y domingo 21 | 🕜 19:00 horas | 📍 Auditorio Pedro Mercader de Benicarló | 💰 10 €

'Elling' es un cuento, una fábula llena de animales humanos, tierna, divertida y vibrante que nos explica una historia de superación personal gracias a una amistad original e imprevisible. Con David Verdaguer, Albert Prat, Albert Ribalta, Òscar Muñoz y Queralt Casasayas.

📆 Domingo 21 | 🕜 19:00 horas | 📍 Teatre Principal de Castelló | 💰 3-20 €

Cine

'Puan' es un película argentina. Que habla de como Marcelo, un profesor de Filosofía, se encuentra en competencia con Rafael por una cátedra tras la muerte de su mentor. Surge una batalla entre estilos y pedagogías opuestos. Con Leonardo Sbaraglia y Marcelo Subiotto.

📆 Viernes 19 | 🕜 22:30 horas | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 💰 3 €

‘El maestro que prometió el mar’ es una película de drama biográfico dirigida por Patricia Font. La película está basada en la novela de 2013: Desenterrando el silencio. Antoni Benaiges el maestro que prometió el mar. Con Enric Auquer.

📆 Domingo 21 | 🕜 18:00 horas | 📍 Teatro Serrano Segorbe | 💰 Entrada libre

‘El sabor de las cerezas’ es una película iraní escrita y dirigida por Abbas Kiarostami y protagonizada por Homayon Ershadi. Se estrenó en la 50.ª edición del Festival de Cannes en 1997, donde ganó la Palma de Oro.

📆 Domingo 21 | 🕜 19:00 horas | 📍 Paranimf Castelló | 💰 3 €

Gastronomía

Una de las novedades de este año es la ‘Fira del Esmorzar’, un acontecimiento que reune a los mejores bares especializados en almuerzos de toda la ciudad, junto con algunos invitados de otras partes de la Comunidad Valenciana. Va a convertir a Castellón en un enclave de referencia para todos los apasionados de esta tradición culinaria, atrayendo a entusiastas de la hora del almuerzo de todas las partes de la Comunidad.

Y que mejor que un buen carajillo después de almorzar, todavía puedes disfrutar de 'La Ruta del Carajillo' que se celebra en Castelló del hasta el 25 de mayo. Un total de 76 restaurantes y bares de la ciudad ofrecen al público las diferentes versiones de preparación del carajillo con el fin de poner en valor este emblemático brebaje típico de la capital de Plana. Durante 100 días el público puede valorar y votar los distintos carajillos a concurso.

Para los seguidores de los bous al carrer:

Todos los eventos se concentran en Castelló, no hay actividades programadas para este fin de semana en ningún pueblo.

Para los más deportistas

Si lo tuyo es el balompié, estos son los horarios del fin de semana en el fútbol de la provincia de Castellón.

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!