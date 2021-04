La última intervención de José Bono en 'La Sexta Noche' está provocando indignación en diferentes políticos y personalidades de la izquierda. El exministro y presidente de Castilla-La Mancha aprovechó su entrevista para calificar al fallecido Julio Anguita en términos despectivos.

"Tenía de Iglesias mejor concepto en el terreno intelectual, y Anguita me parecía intelectualmente más pobre, pero bueno", aseguró.

José Bono prosiguió relatando el motivo por el que no guarda ninguna simpatía con el que fuera líder de Izquierda Unida. "¿Por qué he mencionado a Anguita? Porque se me representa un peligro gravísimo de la extrema izquierda, el que ya tuvimos con Anguita: mucha extrema izquierda, pero buena pinza que hizo con el PP en contra del Gobierno socialista.

"Me da miedo que Iglesias, fuera del Gobierno, empiece a decir que es el Gobierno de Nadia Calviño, que se derechiza, que representa las esencias de la izquierda. Y esa pinza no la descarto desde un punto de vista intelectual", terminó diciendo.