Olga Moreno se fue a Supervivientes unos días después del estreno de la serie documental de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', por lo que es posible que ni siquiera alcance a imaginar el brutal y durísimo testimonio que la hija de Rocío Jurado ha narrado sobre los últimos años de su vida en los ocho capítulos que se han emitido hasta el momento, y en los que tanto Antonio David Flores como su hija Rocío se han convertido en los grandes señalados como principales culpables del inmenso sufrimiento de su exmujer y su madre, respectivamente.

Sin embargo, como si pudiese predecir el revuelo mediático que se ha formando en España con Rocío Flores en el ojo del huracán desde hace semanas, Olga se ha vuelto a sincerar con su gran amiga Marta López, sacando la cara por esa niña y por su marido y asegurando, una vez más, que en su casa jamás se ha hablado mal de Rocío Carrasco, una versión totalmente opuesta a la que la hija de Rocío Jurado sostiene en su desgarradora docuserie.

Y es que Olga, confesando que le encantaría que "ojalá estuviera todo bien y ojalá saliera toda la puñetera realidad", mantiene que "la verdad es transparente y nosotros tenemos toda la verdad, todas las pruebas, y tenemos a esos niños que saben lo que han padecido". "He visto a David llorar mucho por los niños desde que tenían 4 años. Los domingos esos niños se agarraban al cuello del padre y era yo quien los tenía que quitar. No sabes lo que es eso", ha confesado.

Dando la cara una vez más por Rocío Flores, y sin saber lo que Rociíto ha contado en las últimas semanas sobre el calvario que vivió al lado de su hija, Olga estallaba contra la ex de Antonio David en defensa de la niña: "¿Tiene necesidad esa niña desde pequeñita de sufrir tanto? Está de psicólogo. Ha llorado mucho y lo ha pasado muy mal, no deja de ser su madre. Mal está. Le ha llamado 80 veces, y nosotros le hemos dicho que no deje de llamarle".

Reivindicando la labor de madre que ha hecho con Ro y con David - sobre los que en una de sus últimas entrevistas confesaba que sólo le había faltado parirlos - Olga ha confesado en la isla a Marta López que "no me quiero poner ninguna medalla, pero ellos me aman y no pueden vivir sin mí, porque lo que he hecho es ayudarles, que vivan su infancia sin odio e intentar que estén bien. En mi casa nunca se ha hablado mal. Estaba prohibido Delante de esos niños, ¡en la vida!. Yo soy David y no sé lo que hubiese podido hacer".

"La primera vez que vi a mi suegra me dijo llorando que no le hiciera daño a su hijo. Lo que habrá sufrido esa mujer" - por la relación de Antonio David con Rociíto - ha contado Olga, sincerándose en 'Supervivientes' como nunca lo había hecho.

Dejando claro que no se olvida de su familia en ningún momento, Olga ha pedido a Marta - que está nominada esta semana - que si finalmente es la expulsada le transmita un mensaje a Ro de su parte: "Que la echo mucho de menos y que no sabe cuánto me acuerdo de ella estando aquí. No me vengo abajo porque no quiero pensar en ello".

Emocionada, también ha recordado a su marido, confesando lo que le echa de menos en estos momentos. "Es como que le necesito. Necesito un abrazo. Lo quiero mucho, lo necesito en mi vida. Lo amo y que espero que esté bien y que estén bien esos niños", ha señalado preocupada por cómo estará Antonio David tras el durísimo testimonio de Rocío Carrasco.

Además, condiciendo con el día de la madre, Olga ha recibido un emocionante mensaje de su hija Lola con el que se ha derrumbado completamente. Una carta en la que la pequeña, fruto de su relación con Antonio David, le ha transmitido ánimos, le ha mandado ánimos y le ha hecho una revelación sobre Rocío Flores: "Hola mamá. Estamos todos bien. Te amo muchísimo, te doy fuerzas para ganar. Estás guapísima. Haz un hueco en la arena para dormir y te tapas con la toalla. Tengo muchas ganas de verte. La tata (Ro) se ha comprado 15 móviles solo para votarte".