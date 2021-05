Ana Rosa Quintana ha querido mostrar su opinión en uno de los asuntos relacionados con el coronavirus que estas semanas está sobre la mesa. La polémica en torno a qué va a pasar con las personas que, como la presentadora, ya se han vacunado con una dosis de AstraZeneca ha hecho que la periodista se sincere sobre qué vial quiere recibir.

Durante la última entrega del programa de Telecinco, Ana Rosa ha hablado de la incertidumbre que viven las personas que están a la espera de que las autoridades determinen si repetirán con la vacuna de Oxford o si se usará la de otra farmacéutica. La comunicadora ha aprovechado para sincerarse sobre qué prefiere ella: "Yo porque ya tengo la primera de AstraZeneca, que me pongan la segunda y de mi AstraZeneca".

La presentadora del magacín ha explicado que no teme a los efectos secundarios: "Porque cuando a mí ya me tocó, ya había duda y estaban retirándola y no se ponía, y al final nos la han puesto". Además, ha reconocido que se ha encontrado muy bien tras ponérsela: "Yo estoy encantada y agradecida. Quiero mi segunda", ha sentenciado.

En relación con este asunto, el programa ha querido también analizar las ofertas de paquetes de viajes que incluyen vacunas. "Si no Maldivas no es mal sitio para ponerse la vacuna", ha expresado la conductora a tono de broma ante la prolongada espera para recibir el segundo pinchazo.