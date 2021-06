Como suele pasar cada cierto tiempo en 'Sálvame', este martes Lydia Lozano acabó perdiendo los nervios en directo. La colaboradora entró en cólera y se revolvió contra el programa después de un ataque de Kiko Hernández. Todo comenzó cuando la tertuliana avanzó una información sobre Carlos, concursante de 'Supervivientes'.

Cuando hablaban de los posibles flirteos en redes sociales del participante, Lydia dio una exclusiva: "Carlos mandó un mensaje a una persona que trabaja en Telecinco pero que no es famosa". Fue entonces cuando Hernández comenzó a picarla: "¿Has comprobado que los mensajes sean reales y no como lo de Manzanares?", dijo haciendo alusión a la última pifia de Lozano cuando informó de la muerte del torero varios años después de haber sucedido. "Es totalmente cierto", se limitó a decir ella.

Tras esto, Paz Padilla se fue a hacer la mención antes de ir a publicidad, mientras entre ellos comenzaba la guerra: "Kiko ha mandado a Lydia a... un sitio de esos", dijo la presentadora. De repente, Lydia apareció fuera de sí y avisando al director de que se iba. "Yo no he mandado a tomar por culo a ningún compañero. Yo me voy a mi casa. ¡Hombre no! A mí no me manda nadie a... ¿Pero esto qué es? ¿Dónde coño trabajo?", dijo totalmente entre lágrimas.

" Yo nunca le he perdido ningún respeto a ningún compañero en mi puta vida. Yo me voy a mi casa", expresó Lydia, mientras el directo David Valldeperas intentaba tranquilizarla. Sin embargo, las cámaras continuaban siguiéndola: "¡Déjame ya de grabar! ¿Por qué tengo que aguantar yo que me manden a tomar por culo? ¡Ya está bien! No me lo merezco", añadió la periodista.