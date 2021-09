La confesión que Sofía Cristo hizo el pasado martes en 'Secret Story: la cuenta atrás', dejó impactados a todos los espectadores pero sobretodo a su madre, Bárbara Rey, quien desconocía que su hija sufrió un abuso sexual por parte de alguien muy cercano a la familia cuando tenía tan solo 5 años.

Con motivo de esta sobrecogedora confesión, la que fuera pareja de Ángel Cristo ha concedido una entrevista a 'Sábado Deluxe' donde, además de hablar de otros temas, también ha tratado el abuso de su hija. Cuando estaban hablando de ello, Bárbara ha querido lanzar un mensaje muy claro a la persona que abusó de su hija.

"Te voy a decir una cosa, yo no sé quién eres, no se quién has sido. Pero te juro por mi vida, porque yo nunca juro por la vida de los demás, que si estás vivo o viva, lo vas a pagar. No habrá sitio donde puedas meterte o esconderte en el que yo no te encuentre. Si estás vivo, suerte tienes de que yo no lo supiera en su momento porque estarías muerto", ha afirmado con contundencia.

Y luego los videos del Rey pic.twitter.com/ejRWHmXfNw — TVMASPI (@sebas_maspons) 19 de septiembre de 2021

Sin embargo, la madre de Sofía Cristo no se ha quedado ahí y ha querido reiterar su mensaje para dejar muy clara su postura: "Te lo digo de verdad, que si te encuentro, no te voy a hacer daño porque yo ya tengo otra forma de ver y veo cómo es mi hija, pero te aseguro que pagarás las consecuencias. Porque esto no se lo has hecho únicamente a mi hija, esto se lo habrás hecho a muchísimos hijos de muchos que no lo saben. Y quiero de verdad que lo pagues. Más cuenta te tiene estar muerto".